Кадыров обвинил Макрона в провоцировании терактов

Президент Франции провоцирует мусульман на совершение терактов, выступая в защиту свободы слова и мнений в стране, считает Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в провоцировании терроризма. Об этом он написал в своем телеграм-канале во вторник, 27 октября. По мнению Кадырова, Макрон, выступивший 21 октября на траурной церемонии памяти учителя Самюэля Пати, поддержал публикацию карикатур на пророка Мохаммеда, тем самым создавая "все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи". Кадыров считает, что президент Франции, "прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, своим поведением и поступками вынуждает людей идти на преступления". Кадыров также с недовольством отозвался о законопроекте о борьбе с исламистским сепаратизмом, подготовленном во Франции в начале октября.

Говоря об убитом учителе, глава Чечни заявил, что его гибель произошла из-за насмешек над верой. По его словам, Пати "неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков". Назвав убийцу учителя террористом, Макрон, по мнению Кадырова, "вынуждает к терроризму, подталкивает к нему людей, не оставляет выбора".

Убийство учителя под Парижем

Во Франции 16 октября был убит и обезглавлен учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине Самюэль Пати. Его убил 18-летний чеченец, уроженец Москвы, имевший статус беженца, который ранее распространял в адрес преподавателя угрозы, в том числе в социальных сетях. За несколько дней до гибели Пати демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала "Шарли Эбдо" в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов. При этом, как выяснилось, преподаватель аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и даже на время разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

Французские власти и гражданское общество резко осудили убийство Пати. Тысячи французов вышли на акцию протеста под лозунгом "Я - Самюэль". Выступая на траурной церемонии, Макрон назвал убитого учителя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент. Кроме того, Макрон заявил, что "мы не станем отказываться от карикатур и рисунков".

После трагедии с убийством учителя президент Франции пообещал реформировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, Макрон заявил о намерении оградить ислам во Франции от иностранного влияния и строже контролировать источники финансирования мечетей.

Протесты в исламских странах

Слова Макрона вызвали резкие реакции в исламских странах. Пакистан вызвал в МИД в Исламабаде посла Франции. Саудовская Аравия осудила карикатуры на пророка Мохаммеда и любые попытки увязать ислам с терроризмом.

Еще ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет психического состояния". Он также призвал турок к бойкоту французских товаров. Франция в ответ отозвала своего посла в Анкаре для консультаций. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал высказывания Эрдогана в адрес Макрона абсолютно неприемлемыми.

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