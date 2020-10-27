В России введен всеобщий масочный режим, маски нужны даже в лифте и на парковке

Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 28 октября.

Местами массового пребывания считаются пространства, где может одновременно находиться более 50 человек. Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

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Постановление также обязывает власти регионов усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания, принять меры санитарно-эпидемиологического характера для защиты граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, своевременно принимать противоэпидемические меры в части распространения коронавируса и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения в сутки. Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на высших должностных лиц субъектов, за остальными пунктами постановления - на руководителей региональных управлений Роспотребнадзора.

В Instagram Роспотребнадзора уточняется, что ведомство рекомендует запретить ночные зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, но решение останется за властями региона.

26 октября в России был отмечен новый максимум по числу зараженных коронавирусом с начала пандемии - 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. 27 октября обновился антирекорд по суточному числу смертей: скончались 320 человек. Всего в стране выявлено 1 547 774 заболевших и 26 589 умерших. Наибольшее количество случаев по-прежнему приходится на Москву, где подтверждено 4312 новых случаев коронавируса.

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