НАСА обнаружило воду на Луне. Почему это важно для будущих экспедиций?

Несколько дней назад НАСА заинтриговало научную общественность, сообщив, что вскоре будет объявлено об очень интересном открытии, связанном с Луной. И вот космическое агентство представило убедительные доказательства наличия воды на спутнике Земли.

Это "не оставляющее сомнений доказательство наличия воды" даст дополнительный толчок для развития программы НАСА по созданию лунной базы. Ожидается, что экспедиция сможет функционировать на Луне, используя ее природные ресурсы.

Выводы исследователей изложены в двух статьях, опубликованных в журнале Nature Astronomy.

При этом, если раньше воду находили в постоянно затемненной части лунных кратеров, то теперь ее выявили в местах, освещаемых солнцем.

Хотя признаки наличия воды на Луне фиксировались и раньше, нынешние открытия дают повод предположить, что ее больше, чем ранее считали ученые. "Благодаря этому у нас появилось больше потенциальных источников добычи воды на Луне. Место размещения лунной базы во многом будет зависеть от того, где находится вода", — рассказала Би-би-си планетолог из Открытого университета Ханна Сарджент.

НАСА объявила, что отправит женщину и мужчину на поверхность Луны в 2024 году, чтобы подготовиться к следующему "гигантскому скачку" — высадке людей на Марс уже в 2030-х годах.

По словам Сарджент, это подразумевает, что освоение космоса должно стать более самодостаточным. "Частично это подразумевает использование местных ресурсов, особенно воды", — добавила Сарджент.

Как ученые нашли воду на Луне?

Первое открытие было сделано с помощью инфракрасного телескопа "София". Обсерватория находится на борту самолета Boeing 747 и проводит наблюдения за звездным небом из стратосферы, благодаря чему ученым не мешает пар, находящийся в атмосфере.

Направляя инфракрасное излучение на лунную поверхность, ученые могут выяснить, что конкретно его отражает. Разные тела излучают разную энергию в инфракрасном спектре. В данном случае исследователи определили излучение, которое совпадает с излучением молекул воды.

Ученые предполагают, что молекулы воды могут находиться в пузырях лунного стекла или между песчинками на поверхности, которые защищают их в суровых условиях.

В другом исследовании ученые занимались поиском постоянно затемненных областей, которые называют ловушками холода. Потенциально вода в них может находиться постоянно. Ученые выяснили, что подобные холодные ловушки есть у обоих полюсов спутника, и пришли к выводу, что на площади примерно 40 тыс. кв. км лунной поверхности может быть вода.

Насколько важно это открытие?

По словам Сарджент, это открытие расширяет список мест, на которых можно было бы построить базу.

В ближайшие годы запланировано несколько миссий, которые отправятся к Луне для изучения ее околополюсных областей. В долгосрочной перспективе планируется строительство постоянных обитаемых баз на поверхности спутника.

"Это может повлиять [на принятие решений]. У нас есть время, чтобы провести необходимые исследования. Но этого времени не так много, потому что мы уже прорабатываем идеи по строительству лунной базы и решаем, где она будет находиться. Мы все равно собирались лететь на Луну. Но теперь у нас есть больше вариантов, и теперь туда хочется отправиться еще больше", — добавила Сарджент.

По словам экспертов, добыча воды изо льда может существенно помочь будущим колонистам.

Будет гораздо дешевле изготавливать ракетное топливо на Луне, а не доставлять его с Земли. Поэтому в будущем для возвращения на Землю или для полета к другим космическим объектам люди смогут получать из воды водород и кислород, которые обычно применяются для заправки космических аппаратов.

Получение топлива на Луне поможет снизить стоимость космических путешествий и позволит сделать лунную базу более доступной.

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