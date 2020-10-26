Баку и Ереван заявляют о нарушении нового перемирия в Карабахе

Армения и Азербайджан возлагают друг на друга вину за срыв договоренности, заключенной при посредничестве США. До этого стороны уже дважды договаривались о прекращении огня, но перемирия также длились недолго.

Новое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, как сообщают официальные представители обеих сторон, нарушено почти сразу после его вступления в силу в понедельник в 7.00 мск. Армения и Азербайджан возложили друг на друга вину за срыв договоренности, заключенной при посредничестве США.

Сначала министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские солдаты обстреляли азербайджанский город Тертер и близлежащие села в Карабахе. Затем министерство обороны Армении объявило, что вооруженные силы Азербайджана подвергли артобстрелу позиции формирований непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на северо-восточном направлении.

Уже третья неудачная попытка

Ранее стороны конфликта уже дважды заключали соглашение о прекращении огня на переговорах при посредничестве России, но перемирие каждый раз также длилось недолго. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на минувшей неделе заявил, что он не видит дипломатического решения карабахского кризиса и призвал население Армении к оружию.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, когда Азербайджан начал масштабную военную операцию по возвращению под свой контроль этого региона, населенного преимущественно армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной НКР не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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