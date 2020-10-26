Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения

С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания Covid-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели около 32 млн пациентов.

В США число новых случаев заражения за сутки увеличилось на 60 413 до 8,67 миллиона с начала эпидемии. За сутки скончались 333 человека. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах увеличилось до 225 313 человек.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, чтобы подготовиться к началу сезона гриппа, Германия закупила 27 млн доз вакцины.

"В дополнение к ним, население может рассчитывать на запасы вакцины, имеющиеся в приемных врачей, аптеках и сфере оптовой торговли. Этого должно хватить, чтобы удовлетворить потребность населения в вакцине", — заверил Шпан.

За прошедшие сутки число инфицированных в Германии, по данным , увеличилось на 8685. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 437 866 заражений SARS-CoV-2, скончались 10 056 пациента (24 человека за последние 24 часа). Выздоровевшими считаются 321 600 человек.

Самое позднее после грядущих выборов бундестага малый и средний бизнес в Германии может столкнуться с чередой банкротств, связанных с пандемией Covid-19, заявил председатель Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен в интервью газете Augsburger Allgemeine.

По мнению эксперта, страну ожидает рост числа банкротств предприятий и "масштабная потеря рабочих мест". Чтобы избежать этих негативных последствий, по мнению Охофена, правительству ФРГ необходимо любой ценой избежать второго локдауна, а также снизить финансовую нагрузку на предприятия.

В Италии с 26 октября до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и театры, спа и термальные центры.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ученые его страны разработали действенное лекарство от коронавируса. Согласно изложенной Мадуро версии, в основе "уничтожающего коронавирус лекарства" лежит "молекула DR10, которая используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека и Эболы". В ближайшие дни страна передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) результаты работы, которую провел Институт научных исследований Венесуэлы.

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которыми ресторанам, кафе и барам запретили работать в ночное время.

Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса. Работа в онлайн-режиме должна обеспечить возможность бесперебойной деятельности правительства в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, наиболее сильно пострадавшей от коронавируса, Армин Лашет намерен усилить территориальные отделы здравоохранения. Туда будут направлены тысяча служащих бундесвера и тысяча сотрудников из других отделов органов власти и управления. Цель этого — не потерять контроль над выявлением всех контактов зараженных SARS-CoV-2.

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вместе с тем в стране начинают снимать некоторые карантинные ограничения. В частности, с 1 ноября, хотя и не в полном объеме, возобновляются школьные занятия для учеников первых-вторых классов.

Правительство Испании объявило режим чрезвычайного положения, чтобы создать правовую базу для введения более жестких карантинных ограничений. Ожидается, что он будет действовать как минимум две недели.

Для дальнейшего продления режима ЧП, в соответствии с конституцией Испании, потребуется соответствующее решение парламента. По словам премьер-министра королевства Педро Санчеса, он надеется, что парламент позволит продлить режим ЧП до 9 мая, поскольку "Европа и Испания сейчас находятся в эпицентре второй волны пандемии".

За последние сутки в Москве умерли 62 больных Covid-19, сообщил городской оперативный штаб. Накануне число скончавшихся пациентов составило 68 человек — это было максимальное значение с начала июня. Общее число летальных исходов достигло 6442.

Во Франции, по данным Минздрава, за сутки число новых заражений коронавирусом впервые превысило отметку в 50 000 случаев, достигнув 52 010 случаев. За последние 24 часа от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии во Франции выросло до 34 761 пациента.

Глава правительства (председатель Совета министров) Болгарии Бойко Борисов заразился Covid-19. Об этом он сообщил 25 октября в Facebook.

"После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на Covid-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент по предписанию врачей я остаюсь на лечении дома", — отметил он.

По словам премьера, вся информация о его контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения.

"Уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" — добавил премьер.

По словам Борисова, он отложил все встречи и участие в любых общественных мероприятиях до 30 октября.

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