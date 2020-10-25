Скончался председатель Samsung Ли Гон Хи

Ли Гон Хи, превративший Samsung в крупную международную корпорацию и считавшийся самым богатым гражданином Южной Кореи, умер в Сеуле на 79-м году жизни.

Председатель южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в воскресенье, 25 октября в возрасте 78 лет в больнице Сеула. Ли провел последние часы жизни вместе с семьей, сообщили в концерне, не назвав причины смерти. Президент республики Мун Чжэ Ин отправит на похороны цветы.

Ли Гон Хи родился в уезде Ыйрён в январе 1942 года, когда Корея была колонией Японии. В 1968 году Ли присоединился к компании, которую основал его отец Ли Бён Чхоль. В 1987-м Ли стал ее председателем. Именно под его руководством Samsung превратился в крупную международную корпорацию. В 2014 году Ли пережил инфаркт, руководителем Samsung де-факто стал его сын Ли Чжэ Ён.

Ли Гон Хи считался самым богатым гражданином Южной Кореи. Его состояние деловой журнал Forbes оценивает в 20,9 млрд долларов США (17,6 млрд евро).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!