В Азовском море произошли взрывы на борту российского танкера

В Азовском море в устье Керченского пролива на борту нефтяного танкера под российским флагом "Генерал Ази Асланов" произошли два взрыва в отсеках для нефтепродуктов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, на борту находились 13 членов экипажа, шесть из них удалось спасти. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на судне остаются четыре человека, трое оказались в воде, ведутся их поиски.

Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт Ростова-на-Дону. По предварительной информации, груза на судне не было. В Росморречфлоте "Интерфаксу" сообщили, что спасены 10 человек, троих ищут. К месту бедствия направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно "Братск", передает ТАСС.

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за детонации взрывоопасных паров нефтепродуктов. Танкер накренился. В Росморречфлоте не исключили, что судно может затонуть. По данным источника ТАСС, к ЧП могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы. Открытого горения на танкере не наблюдается.

Состояние спасенных моряков удовлетворительное, медицинское вмешательство не требуется. Капитана судна опрашивают для установления причин случившегося.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!