Кличко добавил, что во время проверок больниц он постоянно посещал инфекционные отделения, в которых лечили инфицированных коронавирусом.
"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо", - написал Виталий Кличко.
Он заявил, что в связи с инфицированием отправился на самоизоляцию и будет работать дома.
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