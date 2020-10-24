В нескольких городах Польши прошли протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. В Варшаве вечером в пятницу, 23 октября, в шествии, начавшемся у здания Конституционного суда, приняли участие несколько тысяч человек, многие несли зажженные свечи и черные зонтики и скандировали: "Садисты, мы придем за вами" и "Это означает войну". Массовые протесты прошли также в городе Вроцлав.

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Накануне, 22 октября, Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен первыми протестами в тот же день - в Варшаве вышли на улицы около тысячи человек.

Возле дома, где живет председатель правящей национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, произошли стычки с полицией, сообщает "Польское радио". Протестующие несли, среди прочего, транспаранты с надписями "Поймите, правые: это моя матка" и "На ваших мантиях кровь".

Почти полный запрет абортов в Польше

"Вчерашнее решение (Конституционного суда. - Ред.) означает тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода", - заявила глава польской неправительственной организации "Федерация женщин и планирования семьи" Кристина Кацпура.

Решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви.

Законодательство в отношении абортов в Польше одно из самых жестких - прервать беременность разрешается лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста.

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