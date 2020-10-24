Анонимы в социальных сетях сеют национальную рознь: коронавирус создали евреи

Антисемитизм, мифы, попытки посеять национальную рознь - все это содержит сообщение, которым делятся пользователи социальных сетей. Создатели статьи вину в организации глобальных военных конфликтов, мировых экономических кризисов, эпидемии, в том числе, нынешней пандемии коронавируса, возлагают на евреев. Мы в ru.Delfi.lt внимательно проверили содержимое материала. Эта статья - полная ложь, манипуляция читателями и безосновательное обвинение.

Авторы статьи заявляют (текст записи приводим без изменений, в оригинале – ред.):

1) ЦЫЦВИРУС, или КЕТЕРВИРУС (на иврите), или проще говоря КОРОНАВИРУС, был как видите в 1918 году, но уверен вы ничего об этом не знали.

Тогда «коронавирус» назывался «испанка» - ровно под такой же фальш-вывеской и ровно 100 лет назад по всему известному Миру погибло 65 миллионов человек.

Но как вы догадываетесь, убила 65 миллионов человек не «испанка», а последующая вакцинация как биологическое оружие и голод в виду глубокой остановки экономики!

Анонимы в социальных сетях сеют национальную рознь: коронавирус создали евреи Foto: Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt: Количество жертв было, скорее всего, существенно меньше. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федерального агентства министерства здравоохранения США – ред.), умерли около 50 миллионов человек. Для привлечения внимания читателей поста используются фотографии, сделанные во время эпидемии “испанского” гриппа в 1918 году.

Так, в своем отчете о влиянии “испанки” на экономику, эксперты из Массачусетского технологического института (MIT) и американского Центробанка (ФРС) отмечают, что эпидемия 1918 года сократила промышленное производство в США в среднем на 18%. Но если бы не карантин - тогда все было бы намного хуже, пришли к выводу американские ученые.

“Пандемии крайне вредоносны для экономики, – пишут экономисты американского Центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT). – Однако своевременные меры способны уменьшить их масштаб и тем самым смягчить последующий экономический кризис. Таким образом, карантинные меры не только сокращают смертность, но и приносят экономическую выгоду”.

В свою очередь, китайская экономика продолжает восстанавливаться после падения, вызванного пандемией коронавируса. В последнем квартале (с июля по сентябрь) рост экономики составил 4.9% по сравнению с данными за 2019 год, сообщает BBC.

Вальтер Шайдель, профессор классической истории в Стэнфордском университете, в своей статье утверждает, что глобальной экономической катастрофы в результате эпидемии “испанки” не было. Кстати, именно в этом нас и пытались убедить авторы поста в социальных сетях. По словам Шайделя, из-за эпидемии “испанки” в Соединённых Штатах промышленное производство резко сократилось, но за несколько месяцев восстановилось. Розничная торговля почти не пострадала, а количество банкротств предприятий не превышало обычных показателей. Согласно последнему эконометрическому анализу, пандемия 1918–1919 гг. сократила реальный ВВП и потребление США не более чем на 2 процента.

Керен Певзнер, известный автор учебников по ивриту, к которой мы обратились за консультацией, утверждает, что такого выражения на иврите как цыцвирус или кетервирус – не существует. На сегодняшний день в Израиле для названия коронавируса используются выражение «негиф акорона».

2) Как вы заметили история повторяется, поскольку ОНИ ничего нового не выдумывают, из века в век, делают всё тоже самое циклами – раз в 100 лет «пандемия», два раза в 100 лет Мировые воины, и каждое десятилетие «экономический кризис» - всё как по календарю, всё по расписанию! Всемирное Еврейство в 1918 году раздуло по всей известной Земле психо-вирус, через средства массовой дезинформации – запугали людей, у несчастных случилось психотическое расстройство «испанка головного мозга», и под эту дудку поголовно скотолюдей вакцинировали, что 65 миллионов человек были убиты. Это массовый геноцид и он повторяется 100 лет спустя.

Комментарий ru.Delfi.lt: Пост содержит множество безосновательных обвинений в адрес евреев, в частности в создании мирового заговора с целью захватить власть и при помощи вакцинирования уничтожить большую часть населения земного шара. Авторы сообщения опираются на так называемую «антисемитскую конспирология», в основе которой лежат Протоколы сионских мудрецов (подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира – ред.). Фактически авторы сообщения занимаются разжиганием национальной розни в отношении евреев.

Напоминаем, что подобные заявления привели к Холокосту, когда в результате преследования евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, было замучено по разным оценкам до 6 миллионов евреев. Также подобные заявления нарушают Конституцию Литвы, статья 25 которой гласит:

Статья 25 Конституции Литвы гласит:

* Человек имеет право на свои убеждения и свободное их выражение.

* Человеку не должны чиниться препятствия в поиске, получении и распространении информации и идей.

* Свобода выражать убеждения, получать и распространять информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, нравственности человека или конституционного строя.

* Свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.

* Гражданин имеет право в установленном законом порядке получать имеющуюся о нем в государственных учреждениях информацию.

Не имеют ничего общего с реальностью и обвинения Билла Гейтса, американского филантропа и миллиардера, в создании вакцины от коронавируса с целью чипировать население Земли и затем его уничтожить.

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