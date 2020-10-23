Коронавирус в мире: комендантский час для 46 млн во Франции, резкий скачок в Германии

Число заболевших Covid-19 по всему миру превысило 41,5 млн человек и продолжает расти в среднем на 400 тысяч в сутки, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 31 млн человек, умерло 1 138 000, почти 75 000 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Пятерка наиболее пострадавших стран остается неизменной: США, Индия, Бразилия, Россия и Испания. Количество заболевших превышает 1 миллион также в Аргентине, близки в этому рубежу Колумбия и Франция, где комендантский час с пятницы вводится еще в 38 регионах.

Китай, где началась пандемия, по данному показателю опустился на 54-е место в мире.

В Чехии, относительно легко перенесшей весеннюю волну, а теперь оказавшейся на первом месте в Европе по числу заболевших и умерших на 100 тысяч населения, снова введен карантин: из дома там разрешено выходить только на работу и за необходимыми покупками.

Усилены карантинные меры в Ирландии и итальянских областях Лацио, Ломбардия и Кампанья.

Министр иностранных дел Бельгии 45-летняя Софи Вильмес, у которой в прошлую субботу был обнаружен коронавирус, переведена в реанимацию.

Полиция Лилля выявляет нарушителей комендантского часа

Как заявил в четверг вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс, с пятницы комендантский час будет распространен еще на 38 департаментов из-за быстрого распространения инфекции.

"Вторая волна пришла, и ситуация тяжелая", — сказал Кастекс на пресс-конференции, объявляя о мерах, которые напрямую затронут распорядок 46 млн человек (две трети населения Франции), часть из которых проживает на заморских территориях.

Комендантский час вступает в силу в полночь пятницы и подразумевает, что в промежуток с 21.00 до 06.00 люди будут оставаться дома, а передвижения разрешены только для тех, кто едет на работу или с работы, или обращается за медпомощью. В противном случае штраф составит 135 евро.

С минувшей субботы на такой же режим перешли Париж, а также Марсель, Лион, Сент-Этьен, Тулуза, Лилль, Монпелье, Руан и Гренобль.

Коэффициент репродукции коронавируса во Франции сейчас составляет 1,35, в связи с чем Кастекс заявил, что ситуация будет пересмотрена на будущей неделе, и, если понабодится, меры будут ужесточены.

Пока объявлено, что комендантский час будет действовать в течение шести ближайших недель.

Ухудшение ситуации в Германии

В среду в Германии выявлено 11 287 новых случаев Covid-19 — больше, чем когда-либо с начала пандемии.

Среди заболевших — министр здравоохранения Йенс Шпан. Пока он лечится дома.

Предыдущий антирекорд, поставленный 16 октября, был в полтора раза ниже — 7830 человек.

Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер называл ситуацию чрезвычайно серьезной и призвал сограждан строго соблюдать меры предосторожности.

Вилер возложил ответственность за столь резкий рост заболеваемости на молодежь, продолжающую ходить друг к другу в гости и устраивать вечеринки в помещениях.

На наиболее оживленных улицах Берлина введено обязательное ношение масок.

В связи с приближением лыжного сезона власти в четверг призвали граждан не ездить на курорты Австрии, Италии и Швейцарии. Те, кто все же отправится за границу, по возвращении должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин.

Рождество без индейки?

Многие британские семьи в этом году могут встретить главный праздник без жареной индейки, которой положено красоваться в центре рождественского стола. Каждый год британцы в этот период съедали около 9 млн индюшек.

Причина — пандемия коронавируса и, как результат, недостаток иностранных работников, которые забивали и обрабатывали птицу.

Британский совет производителей птицы попросил правительство разрешить, в виде исключения, как минимум одной тысяче работников из стран ЕС не проходить обязательный для всех въезжающих в Соединенное Королевство двухнедельный карантин.

Тоска хуже ковида?

Глава Управления здравоохранения Швеции Йохан Карлсон объявил утратившей силу действовавшую доныне рекомендацию гражданам старше 70 лет не выходить из дома без крайней нужды и не контактировать ни с кем, за исключением лиц, живущих с ними под одной крышей.

По его словам, поскольку пандемия затянулась, пожилые люди не могут далее выносить изоляцию без ущерба для их душевного состояния.

"Риск есть. Возможно, немного больше людей заразится, но мы должны найти какой-то баланс", — заявил главный медик.

Заболеваемость в Швеции растет, хотя не так стремительно, как в некоторых странах Европы.

Отныне эпидемиологические рекомендации там едины для всех групп населения. В их числе запрет на массовые мероприятия, частое мытье рук, соблюдение дистанции и, по возможности, работа из дома.

Кипр: обязательные маски и комендантский час

Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, ношение масок отныне становится обязательным повсюду на открытом воздухе. Исключение составляют только занятия спортом.

До этого маски на Кипре были обязательными только внутри помещений, где находится более двух человек.

Он также объявил о введении комендантского часа в двух районах Лимасола и Пафоса, где зарегистрировано много новых случаев Covid-19.

Все передвижения в ночные часы с 23.00 до 05.00 часов разрешаются только для посещения аптеки или в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также тем, кто едет на работу или возвращается с нее.

В соответствии с этим распоряжением все предприятия общепита должны будут закрываться в 22.30, однако они смогут продолжать работать на вынос.

Также приостановлены все спортивные и развлекательные мероприятия для детей и подростков до 18 лет.

Эти меры вступают в силу с пятницы и будут действовать до 9 ноября.

В Эфиопии нарушителей карантина будут сажать в тюрьму

Власти Эфиопии приняли новый закон, по которому нарушителей карантинных мер будут карать штрафами и тюремным сроком до двух лет.

В целях профилактики распространения коронавируса в этой стране запрещено здороваться и прощаться за руку, сидеть за столиком в кафе или ресторане в количестве более 3-х человек, не соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра и не носить маску в публичном месте.

Об ужесточении мер сообщил офис генерального прокурора страны в соцсетях, объяснив это тем, что после снятия карантина в сентябре люди утратили бдительность.

Эфиопия — вторая по народонаселению африканская страна — объявила чрезвычайное положение в связи с пандемией в апреле, но в сентябре, по мере спада заболеваемости, оно было ослаблено.

Всего в этой стране зарегистрировано 91 118 случаев заражения коронавирусом, из них 1384 закончились смертью.

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