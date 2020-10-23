Путин заявил, что это он распорядился отправить Навального в Германию

Один из участников дискуссионного форума "Валдай" задал президенту Владимиру Путину вопрос об отравлении Алексея Навального. Из ответа Путина следует, что это он дал распоряжение Генпрокуратуре обеспечить выезд оппозиционного политика на лечение в Германию.

Автор вопроса о человеке, имя которого "не используется официально Кремлем", процитировал политолога Дмитрия Тренина, по мнению которого, отравление Навального стало поворотным пунктом в российско-германских отношениях.

Тренин считает, что специальная роль, которую исполняла Германия и канцлер Ангела Меркель, уходит в прошлое, и отныне Берлин будет относиться к Москве так же, как и остальные страны Западной Европы.

"Считаете ли вы, что это поворотный момент?" — спросили Путина.

"Начну сначала. По поводу отравления… Если бы фигуранта, о которым вы говорите, власти хотели отравить… Вряд ли бы отправили его на лечение в Германию", — начал отвечать Путин.

По словам российского президента, сразу после того, как "жена этого гражданина" обратилась с просьбой об отправке Навального в берлинскую клинику, он дал поручение: "Сразу попросил Генпрокуратуру разрешить это сделать".

Путин сказал, что у Навального были ограничения на выезд из страны, и именно поэтому он, по его словам, подключил к этому процессу прокуратуру.

Далее Путин перешел к обвинениям в использовании для отравления боевого яда группы "Новичок" — "пресловутого и известного во всем мире". Вслед за другими российскими политиками он потребовал допустить Москву к информации и позволить исследовать обстоятельства произошедшего с Навальным.

Путин напомнил, что Генпрокуратура России неоднократно обращалась с официальным запросом "дать нам эти материалы".

"Чего необычного мы попросили?" — воскликнул он.

По его словам, в разговоре с одним из европейских лидеров он предлагал направить для расследования представителей России. Официально сообщалось о том, что отравление Навального Путин обсуждал как минимум с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"И если действительно криминальное событие, то [будем] расследовать", — заверил Путин. "Странно все это происходит, то что происходит", — повторил он.

Кроме того, Путин напомнил, что в отчете Организации по запрещению химического оружия, который признал отравление Навального боевым ядом, прямо не назывался "Новичок". "Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения… Так давайте это вместе расследуем… Если это так, то мы расследование проведем", — продолжил Путин и напомнил, что в России были расследованы покушения на бизнесменов и общественных деятелей.

"Это все расследовано в России. Найдены виновные и все наказаны, — заявил он. — Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей".

Что касается поворотного пункта в отношениях Москвы с Берлином, то Путин сказал, что у России всегда в послевоенное время были добрые отношения с Германией, а ГДР была, по его словам, основным союзником СССР в Европе. Советский Союз же играл решающую роль в объединении Германии, напомнил он.

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