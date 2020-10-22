Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ

Предоставление Эдварду Сноудену постоянного вида на жительства стало возможным после изменения миграционного законодательства РФ, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, разоблачитель Эдвард Сноуден получил постоянный вид на жительство в России. "Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе", - заявил адвокат американца Анатолий Кучерена "Интерфаксу" в четверг, 22 октября.

По его словам, получение Сноуденом бессрочного вида на жительство стало возможным после изменений в российском миграционном законодательстве в 2019 году, а соответствующее заявление было подано еще в апреле. "Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии", - указал далее Кучерена.

Адвокат также указал, что Сноуден, находящийся в России с лета 2013 года, пока не планирует подавать документы на получение гражданства РФ.

РФ предоставила разоблачителю убежище

В июне 2013 года экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занималась АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в связи с тем, что США аннулировали его паспорт.

Позднее Россия предоставила Сноудену временное убежище, а в 2014 году известный разоблачитель получил в РФ вид на жительство сроком на три года, который впоследствии был продлен до 2020 года. Осенью 2019 года вышла книга Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело"), в которой он рассказывает о том, что произошло с ним после 2013 года.

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