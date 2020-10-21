Папа Римский Франциск призвал узаконить однополые браки

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на документальный фильм «Франческо».

По данным издания, Франциск заявил, что однополые пары должны быть «защищены законом».

«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — сказал Франциск.

Ранее Франциск заявил, что преследования в современном мире евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества напоминают ему времена Адольфа Гитлера.

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