Лукашенко "дал слово", что не пойдет на новый срок, но не знает, "что будет с вами без меня"

Бизнесмен Юрий Воскресенский, одним из первых отпущенный из-под ареста после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, дал интервью порталу Tut.by, в котором рассказал об этой встрече и раскритиковал действия Координационного совета оппозиции.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко не была запланирована. Комментируя информацию о том, что арестованная член президиума КС Мария Колесникова отказалась от встречи, он заявил, что сделать этого нельзя под угрозой карцера. "Что касается рассадки, стояли таблички, мы не принимали участия в том, кто и где будет сидеть, потому что находились все время в камерах. Потом стояли и смотрели друг на друга, думали, зачем нас собрали, может, для какого-то коллективного интервью. И тут заходит президент", - заявил он, добавив, что на встрече не было никого из руководства КГБ, министерств и ведомств. По словам бизнесмена, Лукашенко заявил, что хочет выслушать откровенное мнение каждого из участников и "разобраться", что именно он сделал не так.

"Президент дал вводную, все высказывали свои предложения, прежде всего, по Конституции, политическому формату, высказывали недовольство по итогам избирательной кампании. Начало было очень конструктивным, но тут начал кричать [Сергей] Тихановский", - заявил Воскресенский, добавив, что оппозиционер потребовал его отпустить и поставил встречу на грань срыва, однако в итоге все обошлось.

По словам Воскресенского, Лукашенко "дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: "Даю вам слово, ребята". "Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты", - заявил Воскресенский.

В его пересказе, Лукашенко объяснил, что "строил Беларусь так, как это видел", "вылизал все малые города, сохранил промышленный потенциал, и попросил улучшить ситуацию - закрепить демократические изменения в Основном законе". "Потому что я знаю, что такого, как я, президента - честного, искреннего и не коррупционера - может больше не быть", - процитировал Лукашенко Воскресенский.

Он добавил, что Лукашенко записывал мнение всех и "оппонировал очень эффектно", тогда как часть его коллег-оппозиционеров в ходе встречи "показали свою полную некомпетентность". Сам бизнесмен с момента освобождения 11 октября занимается разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных, как и обещал ранее. По его словам, заключенных пытаются перевести под домашний арест или освободить под личное поручительство. "Следственный изолятор - это не санаторий, там непросто и, к сожалению, там не могут сделать условия лучше в связи с тем, что позиция силовиков - в тюрьме должно быть плохо", - пояснил Воскресенский.

Он не привел подробностей по составлению списка политзаключенных "в связи с конфиденциальностью", заявив, что расскажет обо всем, "когда выйдет последний политзаключенный или, как их называет власть, обвиняемый". При этом в предполагаемый список входят все участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, так как многие из них примут участие в подготовке альтернативного проекта Конституции. Уже сейчас под личное поручительство из СИЗО отпущены член президиума КС Лилия Власова, адвокат Колесниковой Илья Салей и политтехнолог Виктор Шкляров.

По словам Воскресенского, Координационный совет приписал себе заслугу освобождения нескольких оппозиционеров. "Эти заявления очень неэтичны и провокационны. Когда Тихановская говорит, что выход Салея - это результат нашего давления на режим, исходя из логики любой власти, этот процесс останавливается", - заявил Воскресенский, попросив участников Координационного совета и специалистов по освобождению политзаключенных помолчать, пока все из списка не будут на свободе. "Ну заткнитесь вы хотя бы временно", - добавил он.

"Пожалуйста, воздержитесь от негативных комментариев и приписывания заслуг себе. Вы не имеете к этому никакого отношения, белорусской власти ваш шантаж до сиреневой звезды, это президент сказал и на встрече. А лучше - пожмите руку, которую протянула власть, оцените этот поступок", - заявил он, добавив, что в ближайшее время уголовные дела в отношении ряда фигурантов могут быть прекращены.

Он также прокомментировал собственную роль в освобождении заключенных, заявив, что просто "понравился президенту" и рассматривает себя как посредника между властью и альтернативной частью общества. "А то, что на мою участь выпала такая роль, ну так получилось. Это мог быть не Воскресенский, а Бабарико или Тихановский". Он подчеркнул, что не сотрудничает ни с какими спецслужбами и не подписывал никаких документов о сотрудничестве со следствием. "Слезы и объятия родственников политзаключенных меня закалили. Когда это видишь, абсолютно плевать на хейтеров", - заявил Воскресенский, в то же время уклонившись от комментариев на тему того, что его интервью носят постановочный характер.

"Меня не используют, я пытаюсь примирить власть и общество, пытаюсь, чтобы активность, разбуженная избирательной кампанией, перешла в легальный политический процесс. Виктор Бабарико всегда нес позитивную повестку. А Nexta и другие телеграм-каналы после выборов взяли инициативу в свои руки и разделяют людей, призывают разрисовывать здания, разрушать коммуникации. Это негативная повестка, она не имеет перспективы. А я хочу, чтобы и у власти, и у оппозиции она была позитивной, чтобы все вышли из кризиса без ультиматумов", - заявил Воскресенский, добавив, что все его интервью вышли без цензуры, а люди, которые "управляют протестами", "не несут никакой позитивной повестки".

"Все они находятся за границей, хедлайнерами протеста стали телеграм-каналы, а там одно зло и негатив. Сопоставив это с такими же историями в соседних странах, я понял, что на людей давят и применяют в том числе такие методы - выводят на эмоции, натравливают", - заявил бизнесмен, добавив, что Лукашенко "умеет признавать свои ошибки, не стесняется просить помощи у белорусов", а в стране у него по-прежнему много сторонников.

Воскресные же протесты Воскресенский назвал неэффективными, заявив, что участников протестов "подставляют под дубинки, под административную ответственность", а лидеры протеста призывают к деструктивным действиям вместо того, чтобы сохранить и уберечь своих сторонников. По его словам, нежелание выстраивать диалог с нынешней властью ведет лишь к росту и мобилизации сторонников Лукашенко, а ультиматумы, предъявляемые в последнее время Светланой Тихановской, в итоге окажутся неэффективными. "Когда я увидел, что европейские политики встречаются с Тихановской, я хорошо это воспринял, но ее негативная повестка, санкции ничего хорошего не принесут. Кто ел красную икру, тот и будет дальше есть, санкции ударят по простым людям", - заявил он.

"Мне не нужны никакие должности, мне нужен мир и спокойствие в Беларуси. Мне безразлична судьба моего уголовного дела. Мне сейчас важно достать из СИЗО всех политзаключенных, помириться, вовлечь в политический процесс всех, кто этого желает. Кто не хочет - на здоровье, сидите и митингуйте, другие напишут Конституцию без вас. Нужен новый документ - у президента только два срока, усилена роль парламента, независимый суд, возможно, суд присяжных - это уникальная работа, в которой надо принять участие", - заключил Воскресенский.

Сам Лукашенко во время назначения новых руководителей университетов во Дворце Независимости признал, что, возможно, переоценивает свою роль в жизни страны и не держится за власть. "Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?" - задал Лукашенко вопрос, предположив, что без него нынешних чиновников "порвут на куски". Об этом пишет "Sputnik Беларусь".

Лукашенко заверил, что "в воскресенье в Минске будет наведен порядок", а участникам протестов, особенно молодым, необходимо разъяснить позицию власти. Он также добавил, что студентам нечего делать на акциях протестов, однако уговаривать их не участвовать не следует. "Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами", - уточнил Лукашенко, пообещав в случае необходимости приехать к новым ректорам, встретиться со студентами и обсудить любые вопросы.

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