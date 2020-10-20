Лукашенко пообещал найти каждого участника протестов и в воскресенье в Минске "навести порядок"

Александр Лукашенко пообещал найти каждого участника протестов. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения. Также он пообещал в воскресенье навести порядок в Минске, пишет REFORM.by.

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", — цитирует его БелТА.

Александр Лукашенко считает, что протесты уже изменили мнение беларусов — они прозрели. При этом он ссылается на государственные СМИ как отражение общественного мнения. По его словам, люди сравнили спокойный Минск и Минск по воскресеньям.

"Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу — опасаются, и так далее", — сказал он.

Пообещал "навести порядок"

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать", — сказал он, передает БелТА.

Лукашенко считает, что ректоры должны поставить перед студентами выбор: или учеба, или служба в армии.

"Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят — не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас", — сказал он.

Он также подчеркнул что инакомыслие будет всегда, но нарушать закон нельзя, поэтому студенты должны быть поставлены перед выбором: или учиться, или уходить из вуза.

"Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили — вот такой порядок. Хотите учиться — учитесь. Не хотите, ребята, — уходите лучше сами", — сказал он.

Лукашенко заявил, что времена сегодня непростые. Он пообещал, что на Всебелорусском народном собрании расскажет все детали происходящего, а также, что будет происходить в дальнейшем.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе Тихановская объявила минскому режиму "Народный ультиматум" и потребовала, чтобы до 25 октября были выполнены 3 требования, среди которых - отставка Александра Лукашенко.

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