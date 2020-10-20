ЕС сократит вылов балтийской сельди на 50 процентов

В ЕС согласовали изменение рыболовных квот в Балтийском море с учетом необходимости восстановления рыбных популяций.

В 2021 году значительно сократится объем вылова балтийской сельди. В ночь на вторник, 20 октября, министры сельского хозяйства стран ЕС согласовали новые квоты на рыбный промысел в Балтийском море, сообщило министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, председательствующей во втором полугодии 2020 года в Евросоюзе.

Разрешенный вылов балтийской сельди будет сокращен на 50 процентов. Тем временем квоты на ловлю ряда других видов рыбы в Балтийском море, в частности камбалы, кильки, а также трески в западной части моря увеличены на 5-6 процентов. Также будет слегка увеличена ловля лосося. Целенаправленный вылов балтийской трески в восточной части Балтики, а также ряда других видов рыбы по-прежнему запрещен.

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Квоты для любительского рыболовства

Квоты для любительского рыболовства, по данным немецкого министерства, также остаются прежними. В частности, касательно трески они составляют не более пяти рыб на одного рыбака в день. Одновременно ЕС намерен принять меры для окончательного прекращения эксплуатации рыболовных судов в регионах с наиболее неблагоприятным состоянием рыбных популяций, указывается далее. При этом будет оказана поддержка оказавшимся без работы рыбакам.

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) отметила, что Совету ЕС удалось "найти хороший баланс" и указала на необходимость восстановления рыбных запасов. По ее словам, слишком высокие квоты на рыбный промысел угрожает рыбным популяциям, страдающим, среди прочего, от изменений климата и загрязнения морей. Одновременно важно создать возможности для сбалансированного рыболовства на основе научных данных, подчеркнула она.

Экологи приветствовали решение Совета ЕС, но при этом назвали его недостаточным. Министры сельского хозяйства ЕС "должны начать учитывать более широкие экосистемные соображения", заявило, в частности, балтийское отделение Всемирного фонда дикой природы. Экологическая организация Our Fish в свою очередь заявила, что довольна решением, но указала на по-прежнему тяжелую ситуацию в популяциях трески в восточной части Балтийского моря.

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