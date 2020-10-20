Фейк из России: "коронавирус – средство тотального контроля над человечеством"

"Коронавирус – средство, которое используется, чтобы установить тотальный контроль над человечеством, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, точно такая же мистификация, как и коронавирус", – несколько десятков тысяч пользователей социальных сетей поделилось этим текстом, автор которого - доктор медицинских наук из России. Эксперты, к которым мы обратились, проверили текст и заключили, что его содержание не только дезинформирует, но и написано таким образом, чтобы оказать влияние на психологическое состояние читателей.

Ниже приводим несколько цитат из вызвавшего ажиотаж поста (цитаты приводятся без изменений в орфографии – ред.):

БЕЗСИМПТОМНЫЙ НОСИТЕЛЬ коронавируса, способный эффективно заражать других людей (!) - самый важный компонент всей этой структуры манипуляции.

Для защиты населения от данной заразы применяются следующие противоэпидемические мероприятия, НИКОГДА РАНЕЕ НЕ ПРИМЕНЯВШИЕСЯ НИ ПРИ ОДНОЙ ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ в силу своей абсолютной беЗсмысленности неэффективности, а напротив опасности и вредности:

- САМОИЗОЛЯЦИЯ - фактический домашний арест;

- обязательное ношение в общественных местах МАСОК и ПЕРЧАТОК;

- требование соблюдать СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ;

- применение программ СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА и ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ, разрешающих выходить из дома и работать;

- за нарушение этих, изначально заявленных как ДОБРОВОЛЬНО взятые на себя гражданами обязательства, назначаются ОГРОМНЫЕ ШТРАФЫ.

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Население, а до этого сами специалисты были эффективно сведены с ума и вынуждены принять это безумное утверждение о том, что человек, НЕ ИМЕЮЩИЙ НИКАКИХ СИМПТОМОВ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЗАБОЛЕВАНИЙ, может ЭФФЕКТИВНО ЗАРАЖАТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, ПРОСТО ПРОХОДЯ МИМО И СЛУЧАЙНО ПРИКАСАЯСЬ (!) КОРОНАВИРУСОМ!

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НИКТО нам не доказал, что эти тесты чувствительны именно к этому коронавирусу. Это просто пропаганда! Тем более, что практически сразу были выявлены зараженные тесты, что является частью операции “коронавирус”.

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Происходящее настолько опасно и деструктивно, что трудно переоценить эту опасность. Операция “коронавирус” порождает реальную пандемию психических расстройств, полного презрения права и законов, как в рамках применения национальных законов, так и международного права, неограниченные возможности обмана целых народов и массовых манипуляции сознанием людей.

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Весь ужас внушается населению не опасностью самого вируса или иного патогена! Человек не так боится чумы, проказы, эболы, потому что невозможно заболеть этими болезнями массово без проявленных симптомов. Эти известные опасные заболевания, вызывающие у народов планеты Земля мистический ужас, включая сибирскую язву, холеру, тиф, дифтерит, полиомиелит и малярию, онковирусы, не заставят людей прятаться по домам и шарахаться друг от друга, потому что эти заболевания вызывают у людей явные и заметные окружающим симптомы и имеют достаточно высокую летальность. Больные этими заболевания просто физически не смогут бродить по городам и весям, безнаказанно заражая окружающих. Случаи беЗсимптомного носительства этих заболеваний крайне редки и составляют статистическую погрешность.

Мнение экспертов:

Текст по просьбе ru.Delfi.lt прочли и проверили Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор Лидского университета (в Великобритании – ред.), автор книги "Русская культура заговора" и Виктор Денисенко, эксперт в области коммуникации, преподаватель Вильнюсского университета.

Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки: "Автор поста пишет о том, что сознанием людей пытаются манипулировать, но на самом деле текст является ничем иным, как попыткой манипуляции и влияния на тех людей, которые прочитают этот текст. Текст содержит много слов-триггеров, написанных заглавными буквами, которые очень больно бьют по всем чувствительным точкам психики – самоизоляция, страх, паника, штрафы".

Доктор медицинских наук из России также ошибается, когда критически высказывается о таких мерах, как социальная дистанция и маски.

"Разные страны по-разному смотрят на то, нужно носить маски или нет. В Швеции и Норвегии, например, считают, что, если ты не можешь соблюдать социальную дистанцию, то маску нужно носить. Если вы находитесь там, где большое количество народа, и там есть закрытая вентиляция, для того, чтобы обезопаситься, вам поможет только маска. Когда появляются правила, что для безопасности обязательно носить маски, – это не нравится очень многим, люди начинаю возмущаться. Тем не менее, маски, перчатки, социальная дистанция, мытье рук – все это всегда работало с любыми вирусами, любой заразой, и работает точно также и с коронавирусом", – подчеркивает Морозов.

Очередной фрагмент текста, где автор не только не договаривает, но и вводит своих читателей в заблуждение, – это заявление о том, что бессимптомные носители коронавируса являются мифом.

"Сибирская язва, холера, дифтерия – это далеко не полный список болезней, которые у многих проходят бессимптомно. Малярией, например, болеют 6-8 процентов бессимптомных носителей, которых кусают комары, а носителей холеры без симптомов - до 60-80 процентов. Грипп протекает бессимптомно у 50 -70 проц. заболевших. Коронавирус в этом смысле ничем не отличается от подобного рода болезней. Иногда симптомы у коронавируса настолько минимальные, что люди на них даже не обращают внимания", – указывает Морозов на ошибки в утверждениях в тексте.

Автор поста, которым активно делятся пользователи социальных сетей, утверждает, что невозможно заразиться коронавирусом, просто проходя мимо на улице рядом с его носителем, но и это оказывается ложью.

"Можно ли заразиться, просто проходя на улице с человеком, у которого есть коронавирус? Каждому, наверно, хоть раз в жизни случилось идти и вдруг неожиданно почувствовать запах человека, который давно не мылся. Или, например, почувствовать аромат сигарет, которые курит человек недалеко от вас. Точно также на большие расстояния может лететь и вирус, и точно также мы можем его вдохнуть и заразиться", – отмечает Морозов. Эксперт также указывает, что слова автора текста о том, что экспресс-тесты для тестирования на коронавирус или не в состоянии определить присутствие заболевания, или являются зараженными, - очередная попытка манипулировать читателями.

"Производители экспресс-тестов очень быстро их меняют, но не потому, что они зараженные или не годятся, а потому, что разрабатывают новые, которые соответствуют новым мутациям вирусов. То есть, новая мутация – новый тест, чтобы более точно определить заболевание. Миф о том, что экспресс-тесты могут оказаться зараженными, ничем не отличается от мифов о том, что, например, в супермаркетах находят фрукты с иголками, мифов о том, что в кинотеатрах наркоманы оставляют иголки с ВИЧ-вирусом, или мифов времен СССР, что опасно покупать жевательные резинки, потому что в них вкладывают бритвы", – рассказывает Валерий Морозов.

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор Лидского университета (в Великобритании – ред.) и автор книги "Русская культура заговора": "Сам по себе текст – чистая конспирология. Здесь есть тайный план, тайные вершители человеческих судеб и последствия его ухудшат жизнь обществу. Главная мысль текста - это то, что все ведёт к цифровой диктатуре".

По мнению профессора из университета в Лидсе, авторы, которые пишут и распространяют теории заговора, на самом деле стремятся получить возможность влияния на общественное мнение.

"COVID-19 повлиял на жизнь на всей Земле, поэтому каждый человек хоть на секунду поверил в то, что коронавирус - это чей-то тайный план. Чем и пользуются авторы подобных теорий: все они хотят влиять на умы людей, а так как сейчас у людей на уме - как бы выжить и скорее бы это все закончилось - то они становятся легкой добычей таких теорий", – предупреждает Илья Яблоков.

"Пост так хорошо разошелся потому, что он фактически никого не обвиняет, в нем нет конкретного врага. Текст написан относительно понятно и одновременно относительно абстрактно. Абстрактно в нем то, что этот текст в целом применим к любому государству, любому обществу. Адресат послания - все те, кому не нравятся меры правительства для борьбы с коронавирусом. Текст может одинаково касаться и Литвы, и России, и Германии, и США. Именно поэтому он и распространился так широко в социальных сетях", – анализирует вирусное распространение текста в социальных сетях Илья Яблоков.

Виктор Денисенко, эксперт в области коммуникации, преподаватель Вильнюсского университета: "Пост в социальных сетях, о котором мы говорим, эксплуатирует теории заговора: коронавирус или вообще не существует, или совсем не опасен, как о нем говорят врачи и власти. Речь в нем идет о том, что властные структуры специально используют коронавирус, чтобы создать панику и таким образом взять под контроль граждан. То есть, перед нами классическая конспиративная теория, только чуть-чуть под гримом".

По мнению эксперта, основной триггер поста – это акцентирование внимания на страхах и фобиях людей. "На это указывают слова, выделенные большим буквами. Все эти слова упоминают вещи, понятия, явления, которые в сознании человека вызывают определенный дискомфорт".

"Сама запись обладает психологическим эффектом: убеждает людей в том, что коронавирус, на самом деле, это заговор, и таким образом вносит некую определенность в ситуацию с коронавирусом. Далее автор сравнивает ВИЧ с коронавирусом, упоминает о некой статистике влиянии ВИЧ на людей, но вместо фактов ссылается на то, что он так чувствует. Вместо фактов и данных автор предлагает аргумент – я это чувствую – а это и есть первый признак, того, что тот, кто написал текст, пытается манипулировать своими читателями", – подчеркивает эксперт.

Эксперты рекомендуют сохранять критическое отношение к подобным публикациям, даже если ими в социальных сетях делятся наши близкие и знакомые:

Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки: "Лично я бы советовал слушать медиков, которые на самом деле работают с заболевшими коронавирусом в больницах, а не читать такие вот посты в социальных сетях, которые не только не содержат никаких фактов, но и могут оказаться губительными для вашего здоровья. Чтобы не стать жертвой подобных эмоциональных заявлений, требуется придерживаться гигиены информационного потока и не читать таких постов. Автор текста пытается убедить нас в том, что она заботится о нашем психологическом состоянии, но на самом деле, после прочтения статьи, появляется чувство, что правительство нас обманывает. Беспокойство и паника нарастает. Лично я бы советовал слушать медиков, которые на самом деле работают с заболевшими коронавирусом в больницах, и поэтому знают, что происходит на самом деле".

Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор Лидского университета (В Великобритании – ред.) и автор книги "Русская культура заговора": "Самый оптимальный способ защититься от попытки повлиять на эмоции – это, прежде всего, критически мыслить и воздержаться от распространения постов с таким содержанием в социальных сетях".

Виктор Денисенко, эксперт в области коммуникации, преподаватель Вильнюсского университета: "Я бы порекомендовал сохранять критическое мышление и не верить в текст, который пытается играть на ваших чувствах и эмоциях и заставить вас запаниковать".

В заключение мы приводим комментарий Хендрика Штрека профессора Боннского университета, директора института вирусологии (в интервью для германской службы новостей Deutsche Welle – ред.): "Мы знаем, что действующие сейчас правила - соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить защитную маску - эффективны. Благодаря им мы смогли предотвратить более широкое распространение вируса. Кроме того, эффект этих правил, вероятно, заключается в том, что, если кто-то и заражается, то меньшим количеством вирусов. Благодаря этому у заразившегося проявляются более слабые симптомы. Как нам известно про другие вирусы, чем больше их человек получает, тем сильнее у него симптомы. Как говорится, от дозы зависит степень отравления. Соблюдая дистанцию и используя защитные маски, мы достигаем этой цели - снизить дозу. Таким образом, мы все, вероятно, вносим вклад в то, что в Германии у все большего числа людей заражение если и приводит к болезни, то в мягкой форме".

Источники:

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