В США раскрыта схема контрабанды электроники на 50 млн долларов в Россию

Власти США предъявили обвинения 10 подозреваемым по делу о масштабной контрабанде электроники в Россию. Восемь фигурантов арестованы, еще двое скрываются от правосудия, сообщила прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк в понедельник, 19 октября. По ее сведениям, курьерами выступали пассажиры авиарейсов, а также действующие и бывшие сотрудники российской авиакомпании "Аэрофлот".

Следствие считает, что 10 обвиняемых вывезли в РФ электронные устройства, в том числе продукцию компании Apple, на 50 млн долларов (в пересчете 42,4 млн евро). Гаджеты экспортировали без необходимых разрешений, многие из вывезенных устройств были украдены, отметили в ведомстве. Так, один из арестованных с августа по декабрь 2019 года за 4 поездки вывез из Соединенных Штатов свыше 1000 гаджетов Apple общей стоимостью более миллиона долларов, а еще один фигурант в октябре того же года перевез в 9 чемоданах 235 устройств примерно на 250 000 долларов.

При обысках в рамках расследования у фигурантов было обнаружено свыше 600 000 долларов наличными, а также большое количество электронных устройств. Госдепартамент Соединенных Штатов в результате расследования отозвал более 110 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в схеме.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!