Член президиума КС Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ

Как стало известно TUT.BY, из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова.

Об этом сообщил TUT.BY освобожденный ранее член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский. По его данным, в пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Он сам ее встретил и отвез домой. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу также вышли:

член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский;

фигуранты «дела PandaDoc» — главный бухгалтер Юлия Шардыко, HR Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич (под стражей остается еще один сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов);

адвокат Марии Колесниковой Илья Салей;

политтехнолог Виталий Шкляров.

Всего на встрече присутствовало как минимум 12 заключенных, в том числе Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.

Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!