В московском ВУЗе начали искать "проамериканские группы влияния". За проверку взялась прокуратура

Силовики начали проверять Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Проверка, которую инициировала столичная прокуратура, направлена, среди прочего, на выявление неблагонадежных студентов и "антироссийских" программ в вузе. При этом в самом РАНХиГС требования надзорного ведомства не комментируют, а преподаватели о проверке узнали из СМИ.

Материалы, свидетельствующие о начавшейся в РАНХиГС проверке, опубликовал профсоюз "Университетская солидарность" - общественное объединение, созданное для представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, занятых в сфере высшего образования. Как сообщил Би-би-си сопредседатель профсоюза Павел Кудюкин, документы "утекли" от одного из сотрудников РАНХиГС - вслед за письмом генпрокуратуры, ректор вуза Владимир Мау издал приказ, назначив ответственных за составление ответов надзорному ведомству. Приказ за подписью ректора датирован 14 октября.

Что хотят узнать силовики об академии и студентах?

Согласно письму Никулинского межрайонного прокурора Москвы Константина Простакова, надзорное ведомство проводит проверку РАНХиГС "по поручению прокуратуры Москвы". От вуза требуют ответить на вопросы до 18 октября. В первом разделе прокуратура просит РАНХиГС предоставить информацию о лицензии, аккредитации, организации электронного обучения, порядке приема и отчисления студентов, об уровне материально-технического обеспечения. Внимание общественников привлек второй раздел.

В нем Никулинская межрайонная прокуратура, среди прочего, потребовала от академии передать данные о студентах и преподавателях, которые участвуют в проектах иностранных неправительственных организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя России. К таким проектам в прокуратуре отнесли, в частности, мероприятия, направленные на:

"разжигание этносепаратизма", подготовку наблюдателей для мониторинга нарушений на выборах,

"формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России",

"идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в этой среде проамериканских групп влияния",

"дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики",

"формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе",

"фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил",

"разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодежной среде".

Кроме того, от вуза потребовали данные о том, сколько студентов участвовали в несанкционированных митингах, как много из них привлекли к административной ответственности, получали ли они деньги за участие в акциях. "Также сообщите о состоянии работы по профилактике правонарушений среди учащихся и студентов, об их влиянии на снижение протестной активности среди молодежи", - говорится в письме Никулинской прокуратуры.

Ректор академии Владимир Мау в ответ на просьбу о комментарии сказал корреспонденту Би-би-си, что "не давал ему свой номер телефона" и посоветовал обращаться в пресс-службу. В РАНХиГС не ответили на запрос Би-би-си о проверке. Один из сотрудников РАНХиГС среди тех, которым Мау, согласно опубликованному приказу, поручил подготовить ответы на запрос прокуратуры, сказал, что не получал по системе внутреннего электронного документооборота этих распоряжений.

Помощник Никулинского межрайонного прокурора Москвы отказался от комментариев, сославшись на то, что не уполномочен говорить со СМИ. Би-би-си также направила запросы в Никулинскую межрайонную прокуратуру и Генпрокуратуру и ожидает ответа.

Среди тех, кому Мау, согласно его приказу, поручил подготовить информацию для прокуратуры, советники ректора Виктор Зорин (с 1995 по 1998 он был первым замдиректора ФСБ) и Роман Алентьев (полковник госбезопасности). Обоих ректор поздравлял со 100-летием органов государственной безопасности. На это обратил внимание журналист Сергей Пархоменко.

Законны ли требования прокуратуры?

Если в первом разделе, требуя предоставить информацию о лицензии и аккредитации вуза, прокуратура ссылается на конкретные статьи закона "Об образовании в Российской Федерации", то во втором разделе таких ссылок нет. "Первый раз такое вижу", - сказал Би-би-си Павел Кудюкин, отметив, что между разделами письма прокуратуры "есть контраст". "Вторая часть вообще к законодательству не привязана, - подчеркнул сопредседатель профсоюза. - Только путем сложных умозаключений можно понять, какие законы имеются в виду. Я впервые сталкиваюсь с настолько откровенно антиправовым документом".

Незаконными требования прокуратуры считает и старший юрист правозащитного объединения "Команда 29" Максим Оленичев. По его словам, требование сообщить об участвовавших в оппозиционных митингах студентах ставит учащихся под угрозу отчисления и нарушает их право на образование. Университеты, отметил он, не обязаны собирать информацию о задержаниях своих студентов на публичных мероприятиях или их сотрудничестве с иностранными НКО, поскольку их цель - обеспечение образовательного процесса. Юрист добавил, что при взаимодействии с университетами прокуратуре следует осуществлять надзор за соблюдением законодательства об образовании, "а не искать студентов, готовых законными методами выражать свое мнение, которое может отличаться от позиции некоторых государственных деятелей".

Сопредседатель профсоюза Кудюкин добавил, что не понимает, на каких основаниях вообще началась проверка. Никулинская прокуратура в письме сослалась на поручение прокурора Москвы проверить, как научные и образовательные организации исполняют закон. Профсоюзу неизвестно, проводят ли аналогичную проверку в других вузах. Собеседник Би-би-си, близкий к ректору НИУ ВШЭ Ярославу Кузьминову сказал, что вуз таких писем из прокуратуры не получал. В МГУ Би-би-си тоже сообщили, что у них такая проверка не проводится.

Что говорят преподаватели?

Преподаватели РАНХиГС о проводимой проверке узнали из СМИ. Старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики академии Александра Архипова в своем "Фейсбуке" написала "явку с повинной" для прокуратуры.

"Я, например, стипендиат большого количества фондов, например, немецкого Фонда Александра Гумбольта. Я кто - иностранный агент?" - возмутилась она в разговоре с Би-би-си. Логику прокуратуры Архипова не понимает: "Во многих вузах есть академический обмен. Меня трогает идея, что я участвую в протестах в обмен на то, что я попадаю в иностранную образовательную программу. То есть я еду в магистратуру в Чикаго на условии того, что я выйду на пикет?"

Преподаватель РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман, известная оппозиционными взглядами, сказала Би-би-си, что о проверке узнала из СМИ и "сказать ей нечего".

Оппозиционный муниципальный депутат, доцент кафедры теории и практики медиакоммуникаций Школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Юлия Галямина также сообщила Би-би-си, что не знала о проверке до пятницы и ее лично она пока никак не коснулась. "Надеюсь, РАНХиГС отбоярится и не будет никого проверять, требования [прокуратуры] незаконные, мягко говоря", - сказала она.

РАНХиГС при президенте России - это официальное название академии - трудно назвать крайне либеральным вузом. С 2010 года в академии проводится "Гайдаровский форум", с 2013 по 2019 мероприятие ежегодно посещал премьер Дмитрий Медведев, чиновники правительства, губернаторы и топ-менеджеры госкорпораций. На основе курсов высшей школы государственного управления РАНХиГС, при участии администрации президента проводились тренинги для потенциальных кандидатов в губернаторы. Ректор академии Владимир Мау (возглавляет вуз с 2002 года) получил назначение на новый срок лишь в мае.

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