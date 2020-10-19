Коронавирус в России: новый антирекорд, Москва начинает эксперимент с QR-кодами

За сутки в России выявили почти 16 тысяч новых случаев заражения Covid-19. Это рекордное число за время пандемии. В столице начинает действовать система check in - пока регистрироваться надо только в ночных клубах и барах, но QR-коды могут ввести и для посещения ресторанов и салонов красоты. Мэр Сергей Собянин при этом исключил введение комендантского часа в Москве.

Уже почти 16 тысяч случаев в сутки

За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса, умерли 179 пациентов с Covid-19, сообщает оперативный штаб при правительстве. Это максимальное число за время пандемии - весной цифры не поднимались выше 12 тысяч случаев.

В воскресенье было зарегистрировано 15 099 случаев. Уже третий раз превышена планка 15 тысяч случаев, в субботу было 14 922, в пятницу - 15 150. Недельный рост к воскресенью впервые за время пандемии превысил 100 тысяч.

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В Москве за сутки зарегистрировали 5 376 заражений, 51 пациент скончался. На настоящий момент госпитализированы около 10 тысяч человек, около 1 тысячи находятся в реанимации и на ИВЛ, сообщил в понедельник мэр Собянин.

Эксперимент с QR-кодами

В Москве с понедельника ночные клубы и бары начинают работать по check in. Это значит, что и посетители, и работники должны копировать QR-код и направлять их в базу данных, чтобы в случае, если кто-то заразится Covid-19, остальные получили уведомление о необходимости сдать тест.

Московские власти не исключают, что если эксперимент окажется успешным, то по такой же системе будут работать и другие заведения - например, рестораны или салоны красоты.

"Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней. Те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораны. На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию", - заявил глава департамента торговли Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому в "Инстаграме".

О том, что владельцы баров и ночных клубов сами просили ввести систему check in, ранее говорил и мэр Собянин.

В выходные "Медуза" со ссылкой на свои источники сообщила, что если эксперимент с систему QR-кодов и смс будет удачным, такая же схема начнет работать для посещения кафе и ресторанов.

Собеседник издания сказал, что изначально власти Москвы обсуждали идею закрыть город на карантин, как это было весной после вспышки коронавируса. "Но от такой концепции решили отказаться, так как мэрия не хочет драконовских мер, которые будут душить экономику", - пояснил источник.

В понедельник уже сам Собянин объявил о том, что власти не пойдут на крайние меры.

"Крайние меры - введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - написал мэр в своем блоге.

"Оптимальная стратегия", по выражению Собянина, заключается в том, чтобы найти "средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер". "Многие люди ждут, что будут введены более жесткие ограничения. Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя", - добавил Собянин, не уточнив, какие именно решения.

"Масочный режим в общественном транспорте должен соблюдаться и тут послаблений тоже не планируется, - напомнил мэр Москвы. Накануне власти пригрозили рейдами в метро для выявления тех, кто не носит маски. По наблюдениям Собянина, если летом таких граждан было много, то сейчас уже нет.

Старшеклассники на удаленке

Среди решений, принятых властями Москвы, был также указ о переводе школьников начиная с 6-го класса на дистанционный режим работы.

Этот режим будет действовать по меньшей мере до ноября. Накануне некоторые ученики жаловались, что не смогли начать работать в тестовом режиме в системе, в которой будут проходить уроки.

О проблемах пишет даже политик Алексей Навальный, который после отравление проходит реабилитацию в Германии. По его словам, его сын-школьник Захар также не может зайти на "специальный портал".

Давно я не слышал таких проклятий в адрес Собянина. Это Захар сидит и ругается. У него началась дистанционная учеба. Уроки должны идти через специальный портал, на которой потратили миллиарды. Конечно, всё упало и не работает. В итоге все плюнули и вернулись в зум. — Alexey Navalny (@navalny) October 19, 2020

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