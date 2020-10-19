Франция вышлет более 200 человек после убийства учителя под Парижем

Глава МВД Франции Дарманен поручил депортировать 231 вероятного экстремиста после жестокого убийства в пригороде Парижа, сообщает Reuters. Министерство пока не подтвердило эту информацию.

Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства под Парижем учителя лицея. Глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям, сообщает агентство Reuters, в воскресенье, 18 октября, со ссылкой на источники в профсоюзе полиции.

По словам собеседников агентства, 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции на момент публикации не подтвердило информацию о готовящейся высылке.

Обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Это родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.

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