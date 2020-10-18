"Партизанский марш" в Беларуси: в Минск стянута спецтехника, начались задержания

Перед началом "Партизанского марша" протеста по центру Минска на микроавтобусах начали курсировать так называемые "мобильные группы" силовиков. Они задерживают демонстрантов, направляющихся в центр города.

По предварительным данным, задержаны по меньшей мере 10 человек. Наиболее масштабные задержания произошли возле метро "Партизанская", сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

Утром в воскресенье силовики стянули спецтехнику в центр Минска и оцепили площадь Независимости, к которой обычно направляются демонстранты.

Как и в предыдущие недели, минское метро объявило о закрытии станций в центре города, а операторы сообщили об ограничении мобильного интернета. Белорусский МТС сообщил, что это произошло "в рамках мероприятий по обеспечению нацбезопасности".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оцеплены многие улицы не только в центре, но и в спальных районах - там, где обычно собираются сторонники оппозиции.

Сегодняшнее несанкционированное шествие должно пройти по Партизанскому проспекту - в знак солидарности с бастующими рабочими минских заводов, от поддержки которых, как указывают активисты оппозиции, многое зависит.

Колонна военной техники заезжает во двор Минска по адресу пр. Партизанский, 70а. pic.twitter.com/PM42MoEsvH — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Протесты в Беларуси продолжаются уже два месяца. Они последовали за состоявшимися 9 августа президентскими выборами, на которых с 80,1% голосов, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает эти данные сфальсифицированными.

Накануне в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске также прошли протестные митинги и шествия, в частности, женский и студенческий марши, а также состоялись акции сторонников Александра Лукашенко.

По официальным данным МВД Беларуси, протестные акции собрали до 400 человек, тогда как пять провластных - 1 700 человек.

По этим же данным, были задержаны 43 участника студенческого марша в центре Минска, а по всей стране - 58 человек - "за нарушение законодательства о проведении массовых акций".

В субботу силовики снова задерживали журналистов: Дарью Спевак из Onliner.by и Всеволода Зарубина и Вадима Замировского из TUT.BY.

Еще одно освобождение после визита Лукашенко в СИЗО

В воскресенье стало известно об освобождении адвоката Ильи Салея из команды избирательного штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО - это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим", - отмечает Светлана Тихановская, ставшая главным соперником Лукашенко на президентских выборах.

Салей был задержан 9 сентября по обвинению "в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". По этому же делу были арестованы члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак, тогда как Светлана Тихановская в рамках этого же дела была объявлена в межгосударственный розыск.

Илья Салей был одним из участников встречи задержанных оппозиционеров с Александром Лукашенко, которая прошла в СИЗО 10 октября.

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