Минздрав Беларуси представил новую статистику по коронавирусу

В Беларуси зарегистрированы 87 063 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 671 новый инфицированный (день назад прирост составил 658 новых случаев).

По данным на 17 октября, выздоровели и выписаны 79 429 пациентов (плюс 439 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, умерли 925 пациентов (плюс четыре за последние сутки) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего проведено 2 млн 196 тысяч 173 теста.

Минздрав констатировал, что вторая волна коронавируса наступила и в Беларуси. Тем временем Минобразования не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В Минздраве говорят, что иммунитет у граждан, которые перенесли COVID-19 во время весенней волны, действует.

Каждому из нас важно соблюдать рекомендации медиков: носить маски, постоянно обрабатывать руки антисептиком, где их невозможно помыть водой с мылом, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра, при первых признаках ОРВИ оставаться дома и позвонить в свою поликлинику по месту жительства. Также важно свои контакты за пределами дома и работы сократить на 75%, а на работе — на 25%.

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