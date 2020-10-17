Врачи Беларуси: "Происходящее граничит с беспределом и может расцениваться как геноцид народа"

Белорусские медики записали видеообращение в ответ на заявления представителей МВД о том, что в отношении протестующих может быть применено боевое оружие.

В видеообращении приняли участие 20 медицинских работников различных специальностей. Они подчеркнули, что жизнь и здоровье людей являются наивысшей человеческой ценностью и медицинским работникам порой приходится делать невозможное для их защиты и сохранения.

«Беспрецедентное насилие, которое продолжается по отношению к мирным гражданам — пенсионерам, студентам, нашим коллегам, пациентам, — недопустимо! То, что сейчас происходит в стране, граничит с беспределом и может расцениваться как геноцид нашего народа и умышленное развязывание гражданской войны со стороны действующей власти. Мы возмущены заявлением Министерства внутренних дел о возможности применения боевого оружия против людей! Офицеры, которые отдают и выполняют такого рода приказы, должны осознавать, что они совершают преступление», — заявили медицинские работники.

Медики потребовали не допустить реализацию угрозы применения боевого оружия в отношении протестующих, остановить насилие, освободить политзаключенных и задержанных за акции протеста, незамедлительно наладить диалог с представителями гражданского общества, признать итоги президентских выборов недействительными, отправить в отставку правительство и ЦИК и провести новые выборы президента, расследовать все факты насилия и пыток с привлечением виновных к уголовной ответственности.

Медицинские работники намерены продолжать требовать соблюдения общих конституционных прав и свобод, а также исполнения действующего законодательства.

«Поверьте, как и множество наших сограждан, мы можем ответить солидарно и эффективно!.. В случае эскалации насилия и отсутствия диалога между народом и властью медицинское сообщество будет принимать меры, адекватные ситуации», — подчеркнули они.

«Мы против власти, которая уничтожает свой народ!» — подытожили медики.

Накануне председатель КГБ Иван Тертель заявил, что из различных источников поступает информация о готовящейся в Беларуси провокации. «Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — сказал он. Как отметил глава КГБ, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры.

В свою очередь начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил о возможности «гуманного» применения огнестрельного оружия в отношении протестующих: «Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие… Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное».

«И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», — добавил Карпенков.

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