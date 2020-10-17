В США считают предложение Путина по СНВ-3 обреченным на провал

Предложение о продлении СНВ-3 без дополнительных условий обречено на провал, заявил советник по национальной безопасности президента США. Он пригрозил РФ дорогостоящей гонкой вооружений.

Вашингтон отклонил предложение Владимира Путина о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) минимум на один год без дополнительных условий. Инициатива продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов обречено на провал, заявил в пятницу, 16 октября, советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

О'Брайен подчеркнул, что Соединенные Штаты предлагали продлить договор в обмен на замораживание ядерных потенциалов США и РФ на год. "Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что русские готовы принять это предложения, когда я встречался со своим коллегой в Женеве", - отметил советник по национальной безопасности.

В свою очередь, О'Брайен пригрозил дорогостоящей гонкой вооружений, если Россия не вернется за стол переговоров с лучшим предложением. "Соединенные Штаты серьезно относятся к контролю над вооружениями, который обеспечит безопасность всего мира. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений", - заявил он.

Путин: продление СНВ-3 без дополнительных условий

Президент России предложил продлить как минимум на один год без дополнительных условий срок действия СНВ-3. По словам главы Кремля, "было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода".

При этом Путин подчеркнул, что готов обсуждать с США появившиеся у России новые системы вооружений, "которых у американской стороны нет".

Срок действия договора истекает 4 февраля 2021 года

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.

13 октября спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия достигли принципиального согласия о продлении договора. По его словам, у США имеются два условия: согласие обеих стран ограничить или заморозить свои ядерные арсеналы, а также дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, так как Россия "постоянно нарушает условия договора".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябко назвал предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки неприемлемым для Москвы, так как оно, по словам Рябкова, учитывает интересы лишь Вашингтона.

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