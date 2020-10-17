Президент Франции назвал убийство под Парижем терактом

Эмманюэль Макрон незамедлительно прибыл на место преступления. СМИ сообщают, что нападавший является 18-летним уроженцем Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 16 октября, прибыл на место убийства школьного учителя, который, как сообщается, показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент заявил, что нападение на учителя является исламистским терактом.

В МВД Франции создан кризисный штаб, расследование преступления поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.

Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке заявил, что республика подверглась нападению из-за "гнусного убийства". "Наше единство и стойкость - единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", - подчеркнул он.

Посольство РФ проверяет информацию о российском гражданстве нападавшего

По информации телеканала BFM TV, нападавший - 18-летний уроженец Москвы. Он был застрелен полицией. Посольство России во Франции проверяет информацию о возможном российском гражданстве преступника, однако в настоящий момент дипмиссия еще не получала запроса от французских властей, заявили в посольстве агентству РИА "Новости".

Учитель истории был обезглавлен в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Ранее он показывал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!"

Исламистские теракты во Франции

В последние годы Франция не раз становилась объектом исламистского терроризма. При этом погибло более 250 человек.

25 сентября нынешнего года выходец из Пакистана напал с кухонным топориком на двух журналистов-документалистов. Они получили тяжелые ранения, однако выжили. Атака произошла у здания, в котором раньше располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Пятью годами ранее радикальные исламисты напали на эту редакцию, в результате чего погибли 12 человек.

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