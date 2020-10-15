В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко. Lufthansa это опровергает

30 лет назад такой же отказ получил тогдашний президент Румынии Николае Чаушеску.

Принадлежащий Александру Лукашенко Boeing 737 прилетел в аэропорт Гамбурга несколько дней назад для обслуживания в Lufthansa Technik, но профсоюз работников выступил с заявлением.

В листовке, которую передали Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов, говорится, что активисты профсоюза Lufthansa Technik не забывают свою давнюю традицию международной солидарности и стоят бок о бок с белорусскими рабочими. Отмечается, что почти 31 года назад сотрудники Lufthansa Technik поступили так же — когда им доставили на обслуживание самолет Чаушеску, они отложили в сторону гаечные ключи в знак протеста против подавления демонстраций рабочих в Румынии.

В заявлении подчеркивается, что профсоюз присоединяется к требованиям об отставке Лукашенко, проведении выборов, освобождении политических заключенных и восстановления всех, кто потерял работу на волне протестов. В Белорусском конгрессе демократических профсоюзов рассказали изданию Onliner.by, что пока неизвестно, откажется руководство Lufthansa Technik от обслуживания самолета Лукашенко.

Германия как и многие другие западные страны не признала легитимность Лукашенко после последних президентских выборов. Власти ФРГ поддержала белорусскую оппозицию.

Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.

"Сервисное обслуживание находящихся сейчас у нас в Гамбурге всех самолетов наших клиентов проводится в соответствии с графиком", - такой ответ 15 октября получила DW от официального представителя компании Lufthansa Technik в Гамбурге Вольфганга Райнерта (Wolfgang Reinert) на вопрос о том, правда ли что сотрудники этой фирмы отказались проводить регулярные сервисные работы по обслуживанию самолета Александра Лукашенко.

Ранее украинский информационный портал "ИнфоРезист" под заголовком "СМИ: В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко" сообщил, что "сотрудники Lufthansa Technik не стали обслуживать самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко". Аналогичная информация появилась и в целом ряде других СМИ.

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