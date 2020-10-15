В Беларуси вновь арестована баскетболистка Елена Левченко

Известная белорусская спортсменка Левченко уже отбыла 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Она не вышла на свободу и задержана по другому эпизоду.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, отбывшая 15 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста, утром в четверг, 15 октября, не вышла на свободу, а была задержана по другому эпизоду. Родителям спортсменки заявили, что арест продлен на 72 часа. Адвокату пока не известно, когда именно состоится суд по новому эпизоду, вменяемому его подзащитной, сообщил информационный портал Tut.by.

Елена Левченко была задержана 30 сентября и арестована за участие в несанкционированном мероприятии. Она должна была выйти на свободу утром 15 октября. Встречать ее приехали многие звезды спорта, а также болельщики. В 7.20, спустя ровно 15 суток после ареста, родителям Елены Левченко сообщили, что их дочь задержана еще на 72 часа по другому эпизоду.

Елена Левченко - одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году она сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Участница движения спортсменов против насилия

Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах. Она - в числе 830 атлетов, которые подписались под соответствующим обращением.

Среди подписантов - многие звезды белорусского спорта, в том числе Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович и Ольга Мазуренок.

Народный ультиматум

Массовые протеста в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа продолжаются уже более двух месяцев. За это время погибли несколько человек, тысячи других были задержаны.

13 октября один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту страны Александру Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае 26 октября в Беларуси "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!