В России умерло рекордное число пациентов с Covid-19

В России умерли 286 пациентов, зараженных корнавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии. На фоне роста числа заражений Covid-19 власти заявляют, что рестораны и магазины пока еще могут работать в обычном режиме, а также запускают новый этап программы туристического кешбэка.

Новый рекорд летальности

За последние сутки в России зарегистрировали еще 13 754 случаев заражения, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 477 меньше, чем в среду.

В Москве выявили 3 942 случаев, и в столице число выявленных заражений падает уже несколько дней (накануне было 4 573, еще днем ранее - 4 618). Ниже планки 4 тысячи суточный прирост в Москве опустился впервые с пятницы, 9 октября.

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Главная новость из сообщения штаба в четверг - это рекордная летальность. За сутки умерли 286 пациентов с Covid-19. Это максимальное число за время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен два дня назад, 13 октября, тогда штаб сообщил о смерти 244 человек, а накануне было 239 летальных исходов.

В Москве за последние сутки скончались 57 пациентов с Covid-19 (накануне было 52, еще днем ранее - 58 пациентов, это максимальные значения с июня).

Меньше выявленных случаев

Накануне суточный прирост новых заболевших в России составил 14 231 случай - впервые число новых заражений превысило отметку 14 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее - 13 868 случаев.

В сентябре суточный прирост Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч случаев, к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч, ниже которой этот показатель не опускался.

Россия впервые перешагнула планку 14 тысяч новых случаев Covid-19

За время пандемии в России зарегистрировали 1 354 163 случая Covid-19, 1 048 097 пациентов вылечились, 23 491 человек умерли.

Среди заразившихся за последние сутки - губернатор Костромской области Сергей Ситников (он стал 14-м главой региона с коронавирусом) и известная актриса Кристина Асмус. Асмус сообщила об этом в "Инстаграме", пожаловавшись на высокую температуру и "адскую ломоту во всем теле".

Путешествия не отменяются

На этом фоне в России стартует второй этап программы туристического кешбэка - продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств.

Участники программы могут забронировать проживание в отеле до 5 декабря и совершить поездку в любой регион России до 10 января. Таким образом, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники. В рамках первого этапа программы туры можно было купить 21-28 августа, а поездку совершить до конца года.

Условия программы изменились. Например, если раньше отель нужно было бронировать не меньше чем на четыре дня, чтобы получить кешбэк, то теперь - на двое суток. Минимальная стоимость путевки теперь не ограничена - ранее она составляла 25 тысяч рублей, а максимальный размер кешбэка вырос до 20 тысяч рублей (летом было 15 тысяч рублей).

Как и раньше, деньги частично вернут только тем, кто оплатит поездку российской картой "Мир".

Рестораны пока не закрывают

Власти прокомментировали идею о том, что из-за резкого роста числа новых случаев Covid-19 было бы целесообразно закрыть рестораны, бары и непродовольственные магазины, как это было весной, чтобы сократить число контактов между людьми и риск заражений.

Общепит и ретейл пока могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, но если если число заболевших будет и дальше расти, то их могут закрыть, заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Пока да", - так он ответил на вопрос о возможности продолжения работы ресторанов и магазинов. И добавил: "Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний".

Власти в Москве и других городах проводят рейды, чтобы добиться соблюдения масочного режима. Накануне полицеские задержали в Театре на Таганке зрительницу, отказывшуюся надевать маску перед началом спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Спектакль был задержан на час.

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