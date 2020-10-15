Президент Кыргызстана подал в отставку

Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Отставки Жээнбекова добивался новый премьер Садыр Жапаров. Жапаров накануне встречался с Жээнбековым, но тот отказался покидать пост. Все это происходит после масштабных протестов в стране, в результате которых Жапаров был освобожден из колонии.

"Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в обращении Жээнбекова, опубликованном на президентском сайте.

Накануне Жээнбеков отказался выполнять требование нового премьера об уходе в отставку.

Утром в среду он назначил Жапарова главой правительства. Это произошло со второй попытки. Первое назначение президент отменил, поскольку возникли сомнения, был ли кворум в парламента, голосовавшем за назначение премьера.

Сразу после того, как президент подписал указ, назначенный им премьер снова заговорил о его отставке.

"Отставка президента Киргизии - это требование народа. Сегодня я пойду к президенту, и мы решим этот вопрос", - сказал Жапаров журналистам.

Одновременно у здания правительства собрались люди, которых называют сторонниками Жапарова и привозят на митинги из гостиницы на автобусе.

На встрече с президентом новый премьер потребовал, чтобы Жээнбеков немедленно ушел в отставку. Об этом сообщала президентская пресс-служба. Президент в среду отказался выполнять это требование.

"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

"Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - говорилось в ее заявлении.

В заявлении об уходе в отставку Жээнбеков так объяснил, почему он передумал: "К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям".

Накануне сторонники премьера Жапарова выражали возмущение отказом президента уходить в отставку и высказывали намерении идти к государственной резиденции, охраняемой военным, несмотря на комендантский час, который был введен в стране указом президента после беспорядков, начавшихся в ночь на 6 октября.

Жапаров вечером вышел к своим сторонникам и попросил разойтись до завтра. В ГУВД Бишкека также призвали участников акции выполнить требования комендантского часа и разойтись. Спустя некоторое время они часть из активистов села в автобусы и уехала отель "Ак-Кеме", где они в последние дни живут, а часть ушла в сторону госрезиденции (об этом сообщало агентство Sputnik Кыргызстан).

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