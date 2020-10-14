Россия впервые перешагнула планку 14 тысяч новых случаев Covid-19

В России впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировали более 14 тысяч заражений коронавирусом, из них в Москве - больше 4,5 тысячи. Московский мэр Сергей Собянин объявил о новых карантинных мерах - переводе на дистанционное обучение школьников начиная с шестых классов.

Впервые больше 14 тысяч случаев

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 случай, умерли за сутки 239 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый рекорд. Предыдущий был установлен накануне - тогда было зарегистровано 13 868 новых случаев. Число смертей накануне также было максимальным за свое время пандемии - 244 пациента с Covid-19.

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В России три дня подряд выявляли больше 13 тысяч новых случаев Covid-19. Теперь этот показатель впервые оказался выше отметки 14 тысяч.

В Москве зарегистрировали еще 4 573 случаев - меньше, чем накануне, когда штаб объявил о 4 618 заражениях (еще днем ранее - 4 395, в воскресенье - 4 501). Это самые высокие показатели с середины мая.

За прошлый месяц суточный прирост новых случаев Covid-19 подскочил с 5 тысяч до 10 тысяч, уже к 9 октября перевалил за отметку 12 тысяч, а в воскресенье была превышена отметка 13 тысяч.

Старшеклассники не пойдут в школу

Тем временем в Москве по окончании продленных до двух недель школьных каникул в школы вернутся лишь ученики 1-5 классов. Остальные пока будут учиться дистанционно - по меньшей мере до ноября. Мэр Собянин объяснил это повышенным риском заражения Covid-19 для детей старшего возраста.

"С понедельника, 19 октября 2020 года, ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения", - написал мэр в своем блоге.

Такой режим обучения установлен поправкой в указ Собянина от 8 июня, которым он начал снимать ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом.

"С 19 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года включительно продолжается приостановление посещения гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы", - говорится в указе.

Таким образом, кружки и секции, не работающие с 5 октября, пока не откроются. Частным и спортивным школам также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат.

С новым режимом обучения будут разблокированы транспортные карты учеников только 1-5 классов. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

Дистанционка после каникул

29 сентября Собянин своим указом отправил московских школьников на каникулы - для большинства они стали досрочными и продолжались не одну неделю, а две.

До сих пор власти избегали заявлений о том, что после каникул будет дистанционный режим. Известно, что так называемая дистанционка вызывает опасения как у родителей, так и преподавателей. На дистанционный режим московские школы уходили весной, когда в России начали вводить ограничительные меры для борьбы с Covid-19.

Собянин заявил, что двухнедельные каникулы дали эффект. "За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%", - написал он в блоге.

Мэр напомнил, что в понедельник количество госпитализаций в Москве достигло 1 250 человек, а число выявляемых случаев вплотную приблизилось к 5 тысячам. "Конечно, это вызывает огромную тревогу", - прокомментировал статистику Собянин.

Накануне власти объявили о 4 618 новых заболевших коронавирусом (в понедельник было 4 395, в воскресенье - 4 501). Это самые высокие показатели с середины мая.

Кроме того, мэр сообщил, что с ноября в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания - тьюторство. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов.

Минпросвещения России накануне заявляло, что планов вводить дистанционное обучение в школах России пока нет.

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