Лавров угрожает прекращением диалога России c Евросоюзом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, "мерить себя тем самым аршином" и оглядываться на их оценки.

Россия будет вынуждена прекратить общение с Евросоюзом, если в Брюсселе не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Об этом заявил во вторник, 13 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", — цитирует главу российской дипломатии "Интерфакс". "Так тому и быть, если они этого хотят", — подчеркнул Лавров.

По его мнению, Евросоюз ведет себя неподобающе в случае с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Сергей Лавров рассказал, что 13 октября в ходе беседы с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем высказал ему российское видение сложившейся ситуации и назвал высокомерным отношение ЕС к РФ. В Москве хотят понять, "можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", отметил Лавров, добавив, что России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, "мерить себя тем самым аршином" и оглядываться на их оценки.

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