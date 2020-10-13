"Транснефть" договорилась о компенсации за "грязную" нефть

Договоренность достигнута с концернами "Роснефть" и Total. Компенсация будет выплачена за инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года.

Компания "Транснефть" договорилась о выплате ею компенсации "Роснефти" и французской Total за инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года. "Компания, ПАО "НК "Роснефть" и французский концерн Total завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе Total", - говорится в сообщении "Транснефти", выложенном на сайте российской трубопроводной компании во вторник, 13 октября.

В сообщении отмечается, что "Транснефть" руководствовалась решениями совета директоров от 24 июля 2019 года об урегулировании последствий инцидента. Совет директоров "Транснефти" определил размер компенсаций нефтяным компаниям за загрязнение их нефти в "Дружбе" в объеме до 15 долларов за баррель. Для получения компенсации пострадавшие стороны "должны документально подтвердить понесенные убытки". Общий размер выплат не превысит 45-75 млн долларов, сообщала "Транснефть".

В апреле 2019 года Мозырский НПЗ в Беларуси обнаружил в сырье, принятом из нефтепровода "Дружба", повышенное содержание дихлорэтана. Транзит топлива в Европу по "Дружбе" был приостановлен. В результате нарушились поставки нефти Беларуси, Польше, Германии, Венгрии, Украине и странам Балтии. Восстановление объема поставок произошло в августе 2019 года после очистки трубопровода. Размер компенсации Мозырскому НПЗ за "грязную нефть" уже согласован.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!