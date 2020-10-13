Кипр прекращает свою дискредитированную программу "золотых паспортов"

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции начиная с 1 ноября 2020 года. Как сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос, которого цитирует РИА "Новости", это решение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы.

Кусиос уточнил, что существующая инвестиционная программа окончательно отменена, а создание новой программы будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию, назначенной генеральным прокурором.

Решение было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.

В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший инвестору с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, который является одним из крупнейших застройщиков страны. Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.

Ранее стало известно, что правительство Кипра начало процесс лишения гражданства людей, предоставивших ложные данные при получении национальных паспортов, Гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек, двое из них - бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка", россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко. Также сообщается, что в ближайшее время полиция Кипра начнет расследование в отношении еще 12 человек, получивших аналогичное гражданство.

В сентябре газета Politis опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции. За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили "в группу высокого риска", находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В список "высокого риска" вошли член правления и первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев (по данным ВЭБ.РФ, он отказался от кипрского гражданства, перейдя на работу в госкорпорацию), предправления группы компаний "ВИД" Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, владелец торговой сети "Spar" и "Тульского мясокомбината" Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов.

Также в списке президент международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец и президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании "БФА-Девелопмент" Людмила Коган, ее покойный супруг и бывший владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, учредитель благотворительного фонда "Добросердие" Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!