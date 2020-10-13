Стрельба в Нижегородской области: стрелок найден мертвым. Что известно

Подозреваемого в стрельбе по людям в Нижегородской области, в результате которой погибли три человека, нашли мертвым. Вероятно, он покончил с собой. СМИ накануне сообщали, что 18-летний юноша после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, а затем открыл огонь по другим людям в деревне.

"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", - цитирует Интерфакс представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР).

"Найдено тело, - сказали РИА Новости в управлении СКР. - Недалеко от места, где все произошло".

Пресс-служба областного управления МВД также сообщает, что полицейские совместно с бойцами Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

РИА Новости из сказанного представителем СКР делает вывод, что молодой человек покончил с собой. По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством, подтвердил ТАСС представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, решили дождаться, когда наступит светлое время. В 7:12 на окраине посeлка Большеорловское поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила тело", - сказал представитель Росгвардии Интерфаксу.

"Рядом с телом обнаружили два ружья", - добавил он.

Что известно о стрельбе и оружии

Накануне вечером подозреваемый обстрелял из ружья людей и автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Сообщалось, что у подозреваемого есть два ружья.

По последним данным, погибли три человека, еще трех госпитализировали с ранениями.

"По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей", - сообщает пресс-служба областного МВД.

Минздрав Нижегородской области накануне не подтвердил сообщения СМИ о том, что число погибших в результате стрельбы выросло до четырех. "Врачи продолжают бороться за жизнь трех человек", - заявили там.

СМИ сообщали, что в больнице умерла бабушка стрелявшего, но эта информация не подтвердилась.

Источники ТАСС и Интерфакса рассказывали, что устроивший стрельбу юноша сначала выстрелил в бабушку, которая позже была госпитализирована, а затем открыл огонь по другим людям. Известно, что стрельба началась не в частном, а в многоквартирном доме.

18-летний местный житель после конфликта с бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке, передавал ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Медики сделали операцию женщине, она получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости и потеряла много крови, писал в "Фейсбуке" министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал ранее, что молодой человек, по предварительным данным, "готовился к преступлению заранее" и 17 сентября оформил разрешение на оружие.

В пресс-службе Росгвардии еще накануне подтвердили, что подозреваемый стал законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года.

Источник ТАСС при этом уточнял, что перед получением разрешения на оружие подозреваемый получил необходимую справку в психдиспансере.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить все версии произошедшего и выяснить мотив совершенного преступления. Будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза, сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

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