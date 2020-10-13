Протесты в Минске: задержания на марше "Бабушки с народом", МВД готово стрелять в демонстрантов

В понедельник в Минске продолжаются массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов и милицейского насилия: вечером по всему городу люди начали перекрывать дороги, днем на улицы столицы Беларуси вышли пенсионеры, проводившие марш под названием "Бабушки с народом". Заместитель главы белорусского МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять. Тем временем Евросоюз заявил, что если ситуация в стране не улучшится, против президента Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции.

Вечером в понедельник сразу в нескольких районах Минска начались стихийные акции протеста, участники которых перекрывают оживленные автомобильные магистрали. Портал Tut.by сообщает, что группы демонстрантов численностью несколько десятков человек перекрывали дороги по меньшей мере в 13 районах Минска, в том числе около стелы "Минск — город-герой".

Кроме того, в районе Шабаны демонстранты подожгли шины на проезжей части, а в районе Каменная Горка на дороге были сооружены баррикады из дорожных заграждений.

По сообщению корреспондента ТАСС, белорусская милиция приезжает на места проведения стихийных акций, пытается освобождать магистрали и задерживать протестующих. Очевидцы говорят о применении спецсредств, в том числе светошумовых гранат. Как передает Tut.by, в некоторых случаях сотрудники ОМОНа гоняются за людьми с дубинками во дворах жилых домов.

"Бабушки с народом"

В марше пенсионеров, который состоялся днем, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент агентства ТАСС, неподалеку от Белорусского национального технического университета к акции присоединились студенты, которых начала задерживать милиция.

По данным портала Tut.by, пенсионеры попытались отбить молодых людей, в этот момент люди в темных костюмах и балаклавах — возможно, сотрудники правоохранительных органов, — начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты или петарды.

Акции, прошедшие в столице в минувшие выходные, тоже закончились жесткими задержаниями. По данным правозащитного центра "Весна", в течение воскресенья было задержано больше 600 человек.



В понедельник заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы применять против демонстрантов оружие.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — сказал он.

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