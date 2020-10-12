В Беларуси силовики избили брата Дарьи Домрачевой и доставили в ЦИП на Окрестина

Брат Дарьи Домрачевой Никита, которого вчера очень жестко задержали силовики, поделился со SPORT.TUT.BY фотографиями с побоями.

Никиту Домрачева очень жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.

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