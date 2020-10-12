СМИ: ЕС согласовал включение Лукашенко в санкционный список

Главы МИД 27 стран ЕС согласовали общую позицию о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщают российские и зарубежные информагентства со ссылками на дипломатические источники. По данным источника ТАСС, толчком для этого решения послужила тайная инаугурация Лукашенко.

"Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми", - заявил собеседник российского агентства.

Согласно заявлению Совета ЕС, на которое ссылается ТАСС, Брюссель сократит сотрудничество с Белоруссией и предоставит дополнительную помощь протестному движению. Персональные санкции против Лукашенко введут, если ситуация в стране не улучшится.

Формальное утверждение дополнений в черный список и их вступление в силу произойдет позднее. Ожидается, что позиция будет озвучена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем внешнеполитическая служба подготовит новую редакцию черного списка, которая вступит в силу после ее формального утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко, обратив внимание на продолжение задержаний демонстрантов, пишет DW. По словам Маса, на фоне происходящего в Белоруссии Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, куда будет включен и Лукашенко.

До сих пор ЕС не включал Александра Лукашенко в черный список белорусских чиновников, подвергнутых санкциям за причастность к жестокому подавлению мирных демонстраций. В Брюсселе объясняли это тем, что персональные санкции против Лукашенко могут затруднить дипломатическое урегулирование конфликта. При этом в санкционный список попали глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев, четыре его заместителя и еще 15 сотрудников МВД.

24 сентября ЕС опубликовал заявление, в котором заявил, что президентские выборы 9 августа в Белоруссии не были ни свободными, ни честными, а их результаты сфальсифицированы. В заявлении также сказано, что инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Белоруссии, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!