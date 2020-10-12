Глава МИД ФРГ призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко

Евросоюз до сих пор избегал введения персональных санкций против Александра Лукашенко. Хайко Мас полагает, что такие санкции необходимы, поскольку репрессии против демонстрантов в Беларуси продолжаются.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Евросоюз ввести персональные санкции против Александра Лукашенко. "Насилие продолжается. По-прежнему происходят задержания миролюбивых демонстрантов", - заявил социал-демократический политик на полях конференции глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 12 октября.

По словам Маса, на фоне происходящего в Беларуси Евросоюзу следует разработать новый санкционный пакет, причем на этот раз в список лиц, которые будут подвергнуты санкциям, должен быть включен и Лукашенко.

До сих пор ЕС не включал Александра Лукашенко в черный список белорусских чиновников, подвергнутых санкциям за причастность к жестокому подавлению мирных демонстраций в Беларуси. В Брюсселе объясняли это тем, что персональные санкции против Лукашенко могут затруднить дипломатическое урегулирование конфликта в Беларуси и лишить Евросоюз возможности еще более ужесточить курс в отношении официального Минска.

Протесты и задержания в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Протестующие не признают официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, и обвиняют власти в фальсификации результатов голосования.

За время протестов в Беларуси погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны. По данным правозащитного центра "Весна", только накануне за участие в несанкционированных акциях в Беларуси было задержано более 600 человек.

Сотни уголовных дел

Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября заявил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около 3 тысяч человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные - к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По словам Лаврухина, органы предварительного следствия Минска ведут порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и с сопутствующими статьями (о неповиновении, оказании сопротивления работникам милиции). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений", - сказал прокурор.

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