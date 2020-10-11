Глава Федеральной врачебной палаты раскрыл новые факты о путях передачи коронавируса

Клаус Райнхард считает, что дезинфекция поверхностей в борьбе с пандемией - это ненужный шаг.

Глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард (Klaus Reinhardt) считает, что дезинфекция поверхностей в борьбе с пандемией - ненужный шаг, соответствующий устаревшим представлениям о распространении этой инфекции. Об этом он заявил в интервью изданиям группы Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR), которое они публикуют в воскресенье, 11 октября.

По словам Райнхарда, передача вируса нового типа происходит "исключительно воздушным путем, а не при непосредственном контакте, то есть не через загрязненные поверхности".

"В этой связи дезинфекция поверхностей, которую мы в настоящее время продолжаем очень интенсивно проводить, является бессмысленным и устаревшим (подходом. - Ред.)", считает он.

Руководитель врачебной палаты убежден, что германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) должен признать эти научные выводы и передать соответствующие рекомендации земельным органам здравоохранения. По мнению медика, высвобождающиеся в результате ресурсы разумнее направить на другие аспекты борьбы с пандемией.

Не допустить перегрузки системы здравоохранения

На фоне роста числа инфицированных в Германии врач призвал политиков приложить усилия для предотвращения возможной перегрузки системы здравоохранения. "В то же время мы должны обеспечить лицам с заболеваниями, отличными от COVID-19, медицинскую помощь в приемлемой и разумной" форме, добавил Райнхард.

Между тем в Германии показатель суточного прироста новых случаев SARS-CoV-2 составил 3483, сообщил 11 октября Институт имени Роберта Коха (RKI). При этом в последние дни цифры были гораздо выше: 4721 - 10 октября, 4516 - 9 октября, 4058 - 8 октября. Однако данные о новых инфицированных по воскресеньям и понедельникам в Германии, как правило, существенно ниже остальных дней, так как не все ведомства здравоохранения передают информацию о положительных тестах в RKI в выходные дни.

С начала эпидемии коронавируса в ФРГ им инфицированы в общей сложности 322 864 человека. Число летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, возросло на 11 - до 9615.

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