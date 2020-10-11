Ученые назвали микроводоросли главной причиной загрязнения воды на Камчатке

По мнению ученых ДВО РАН, акватория Авачинской бухты загрязнена токсинами, выделяемыми микроводорослями.

Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) считают главной версией загрязнения воды в акватории Авачинской бухты на Камчатке наличие токсичных микроводорослей и так называемые красные приливы. Об этом они заявили на прошедшем 10 октября совещании в краевом правительстве с участием губернатора Камчатки Владимира Солодова, о котором сообщается на официальном сайте регионального правительства в воскресенье, 11 октября.

"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив - это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог", - заявил, в частности, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Одновременно он указал на необходимость изучить места захоронения опасных веществ на Камчатке после того как удалось исключить техногенное влияние Козельского полигона на воду в Авачинском заливе.

Возможный неизвестный вид микроводорослей

В свою очередь научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников также связал загрязнение Авачинской бухты с микроводорослями. "Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей и часть проб, которые мы собрали, сразу же отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии", - указал он на совещании в краевом правительстве.

Винников также отметил, что ученым известно огромное количество микроводорослей, выделяющих различные токсины. "Каждый раз мы что-то новое изучаем, и что-то новое открываем. Возможно, в этот раз мы столкнулись с каким-то новым видом, который еще не знаем", - добавил он.

Группа сотрудников ДВФУ, КамчатНИРО и Кроноцкого заповедника в ходе научно-исследовательской экспедиции обследовала акваторию залива и взяла пробы грунта, бентоса и воды на разных глубинах.

В Авачинском заливе погибло 95% бентоса

Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов на встрече с главой Камчатского края Владимиром Солодовым сообщил, что в Авачинском заливе на Камчатке из-за загрязнений погибли почти все организмы, обитающие на морском дне (бентос). "На глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - заявил по итогам экспедиции от мыса Налычева до острова Старичкова.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже на берегу Авачинского залива Тихого океана, а также о выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды РФ по Камчатскому краю заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива.

Росприроднадзор проводит мониторинг состояния пляжа и бухты. Предварительные результаты проб воды, грунта и донных отложений не выявили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов. Расширенный анализ завершится к 8 октября. Солодов сообщил, что превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории Авачинской бухты - в 1,2 раза. Пробы воды с Камчатки будут изучены на присутствие в ней токсинов природного происхождения, которые могли стать причиной гибели животных, заявил вице-президент РАН Андрей Андрианов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!