В Минске отключен мобильный интернет, закрыты несколько станций метро проходят задержания

В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 14.00.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ранее в Минске были закрыты несколько станций метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига». Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.35 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен «приносит извинения за временные неудобства».

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

На проспекте Победителей в Минске происходят точечные задержания

В Минске, на проспекте Победителей − возле ТЦ «Галерея» и гостиницы «Планета» — проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только прохожих, но и велосипедистов.

Интернет-пользователи пишут, что во дворах домов на проспекте стоят милицейские автобусы, силовики в гражданской одежде дежурят у подъездов.

Журналисты негосударственных СМИ по-прежнему находятся в Октябрьском РУВД, где у них, по утверждению представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, «проверяют документы». Следует отметить, что все задержанные журналисты имеют при себе удостоверения и хорошо известны столичной милиции.

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