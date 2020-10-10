Лукашенко встретился в СИЗО с рядом ведущих оппозиционеров

Deutsche Welle

Aliaksandras Lukašenka, „Pul pervogo“ stopkadras Foto: Stopkadras

Александр Лукашенко встретился с членами Координационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina