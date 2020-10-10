В США за сутки зафиксировано около 60 тысяч новых заражений коронавирусом

В России суточный показатель прироста инфицированных достиг максимума в 12 846 человек, в Германии третий день подряд фиксируется более 4 тысяч новых заражений.

За минувшие сутки в Соединенных Штатах выявлено около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По подсчетам агентства Reuters на основе данных из официальных источников, показатель суточного прироста составил не менее 58 248 инфицированных, тем самым общее число случаев заражения в США возросло до 7,69 миллиона. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 959 до 213 778, сообщает агентство в субботу, 10 октября.

Между тем группа волонтеров Worldometer указывает, что 9 октября число инфицированных в США возросло на 60 558 до 7 894 478, число смертей от последствий коронавируса – на 910 до 218 648.

В России - максимальный суточный прирост с начала эпидемии

В России за сутки выявлено 12 846 инфицированных коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. От последствий заражения при этом скончались 197 человек.

Общий показатель выявленных с начала эпидемии заражений в России возрос до 1 285 084, летальных исходов до 22 454, сообщается на сайте оперативного штаба.

В Германии третий день подряд - более 4 тысяч новых заражений

В Германии также растут показатели новых заражений, третий день подряд суточный прирост инфицированных превышает 4 тысячи человек. За последние 24 часа в стране выявлен 4721 новый случай SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных с начала эпидемии случаев возросло до 319 381, число летальных исходов - до 9404 (на 15 выше, чем днем ранее).

В Кельне число заражений превысило критическую отметку в 50 новых случаев на 100 000 жителей, 10 октября этот показатель вырос до отметки 54,8. Тем самым крупнейший город на западе Германии стал новым регионом риска, в нем ужесточены ограничения, направленные на сдерживание пандемии. В частности, запрещено употребление алкоголя в общественных местах в ночное время и введено правило обязательного ношения масок в пешеходных зонах. Ранее одной из "красных зон" в Германии стал Берлин.

В Польше введено обязательное ношение масок на улице

В Польше в связи с растущими показателями инфицированных вступили в силу новые ограничения. С 10 октября жителям страны необходимо носить маски на открытом воздухе. Кроме того, в 38 особенно пострадавших от пандемии населенных пунктах действуют дополнительные меры, в частности частичные запрет на проведение мероприятий и семейных торжеств.

В тот же день власти Польши сообщили о максимальном числе новых случаев с начала пандемии. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 5,3 тысячи до 121,6 тысячи. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о начале в стране второй волны заболевания.

Во Франции прирост впервые превысил 20 000 случаев

Во Франции показатель суточного прироста впервые превысил 20-тысячную отметку. За минувшие 24 часа выявлено 20 339 новых инфицированных, от последствий COVID-19 скончались 109 человек, общее число жертв превысило 32,6 тысячи. Число пациентов с коронавирусом в реанимациях французских больниц возросло на 21 до 1439.

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс занято более 40 процентов коек в палатах интенсивной терапии. Между тем в четырех крупных городах Франции - Лилле, Лионе, Гренобле и Сент-Этьене - ввели режим строгих ограничительных мер сроком на 15 дней. В частности, закрыты все бары и спортивные залы, ужесточены условия работы ресторанов, полиция проверяет ношение защитных масок всех находящихся на улице людей.

Во всем мире с начала пандемии, по данным Worldometers, коронавирусом заразились более 37 миллионов человек, от последствий инфекции скончались более миллиона человек.

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