В Хабаровске задержаны десятки участников акции в защиту Фургала

По данным местных журналистов, в Хабаровске произошел наиболее жесткий разгон митинга с начала протестов в защиту экс-губернатора Сергея Фургала.

Власти в Хабаровске жестко разогнали участников несогласованной акции поддержки в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. По оценке местного издания DVNovosti.ru, в субботу, 10 октября, задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетний. Один из участников митинга потерял сознание после того как его избили дубинками по голове, сообщается также о травмах у других протестующих.

Акция началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Активисты скандировали лозунги в поддержку Фургала и держали плакаты в том числе с призывами к введению европейских санкций. Митингующие также начали устанавливать палатки и заявили, что планируют ночевать у здания "Белого дома". Кроме того, они узнали силовиков в штатском, которые накануне попытались задержать 74-летнюю женщину, начали их оскорблять, попытались сорвать с силовиков маски и взяли их в кольцо, пишет далее хабаровское издание.

Сотрудник полиции призвал активистов убрать палатки, после этого начались силовые задержания. Как отмечает DVNovosti.ru, это был "самый жесткий разгон митингов в Хабаровске". По его данным, на площади находятся машины Росгвардии с номерными знаками Северной Осетии.

Мэрия и СМИ разошлись в оценке числа участников акции

По оценке издания DVNovosti.ru, в акции участвовали более тысячи человек. В свою очередь, мэрия Хабаровска заявила, что число участников протестных акций каждую неделю сокращается, на нынешний митинг "вышли едва ли 500 человек". При этом "требования у митингующих остаются прежними", отметила пресс-служба городской администрации.

"Представители властей напоминают, что проведение акций является несанкционированным", - говорится в заявлении. Мэрия также предупредила, что сотрудники МВД ведут "работу по анализу данных систем видеофиксации и документированию причастности к правонарушениям инициаторов и активистов несанкционированных акций".

Ограничения из-за пандемии

Между тем в Хабаровске из-за роста заражений коронавирусом с 9 октября введены ограничения. В частности, во время массовых мероприятий численностью более 50 человек требуется соблюдение социальной дистанции и использование масок.

Накануне мэрия Комсомольска-на-Амуре согласовала со сторонниками Сергея Фургала акцию в его поддержку, но уже через несколько часов изменила свое решение и отозвала согласование "из-за коронавируса". "Основание - это решение правительства Хабаровского края о введении с 9 октября новых ограничительных мер по коронавирусу. Прежде всего речь идет именно о массовых мероприятиях", - заявил представитель городской администрации. Акция сторонников Фургала должна была стать первой в регионе согласованной с властями.

Арест Сергея Фургала и отстранение от должности

В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края известный предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!