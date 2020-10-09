В Латвии новый суточный антирекорд заболеваемости Covid-19 - 137 случаев

За прошедшие сутки были проведены 4551 анализов на коронавирус и 137 результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

Кроме того, сегодня был побит весенний рекорд по числу госпитализированных пациентов - всего в стационарах лечатся 47 человек.

С начала эпидемии в Латвии проведены 353 788 анализов на коронавирус. Заболели 2507 человек, 1322 выздоровели.

Как уже сообщалось, начиная с сентября, эпидемиологи обнаруживают новые очаги заболевания по всей Латвии. В основном они связаны со школами и рабочими местами.

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