Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

Решение о присуждении премии мира 2020 года огласил Нобелевский комитет в Осло. Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Награда вручена "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силой в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов".

Нобелевская премия мира в прошлые годы

В 2019 году Нобелевскую премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

В 2018 году лауреатами Нобелевской премии мира стали врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница и активистка Надя Мурад. Муквеге был удостоен награды за помощь тысячам жертв сексуального насилия, он "посвятил свою жизнь их защите", в частности, открыто критикуя власти за неспособность остановить насилие в отношении женщин. Надя Мурад Баси Таха - одна из примерно 3000 женщин из этнической группы езидов, ставших жертвами насилия со стороны террористов "Исламского государства". Мурад, которой удалось сбежать из плена, была отмечена за "необычайную стойкость и готовность рассказать о собственных страданиях, а также от имени других жертв".

Среди номинантов премии 2021 года Навальный и Путин

На Нобелевскую премию мира 2021 года также выдвинут российский оппозиционер Алексей Навальный, выживший после отравления боевым ядом "Новичок". Заявку в Нобелевский комитет направили профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России. Среди номинантов следующего года также Владимир Путин, выдвижение которого инициировал писатель Сергей Комков.

Нобелевская премия мира считается важнейшей в мире политической наградой. В этом году жюри выбирало из 318 номинантов, среди которых были 211 человек и 107 организаций. Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 956 тысяч евро). Из-за пандемии заболевания COVID-19 церемония вручения наград в Стокгольмском концертном зале 10 декабря не состоится: ее заменит телевизионная церемония с включениями из нескольких стран. Нобелевскую премию мира планируют вручить лауреату в университете Осло.

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