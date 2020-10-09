Эмбриональная терапия для Трампа. Коктейль для президента США тестировали на клетках, полученных после аборта

Экспериментальный препарат REGN-COV2, который Дональд Трамп принимал во время лечения от коронавируса, был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. Исследования в этой области Белый дом и сам президент США пытаются запретить.

Свое стремительное излечение от коронавирусной инфекции сам Трамп объяснил тем, что он попросил врачей в военном госпитале Walter Reеd в числе других препаратов дать ему и экспериментальный коктейль из антител, разработанный фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Лекарство все еще проходит испытания и официально не одобрено к применению американским Агентством по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Тем не менее, по утверждению президента США, результат действия этого препарата оказался "настоящим чудом". В специально записанном видеообращении, размещенном в "Твиттере" в минувшую среду, Трамп назвал коктейль из антител "ключом" к своему выздоровлению.

"Я думаю, что это было божественное благословение, что я заразился (вирусом - Би-би-си), я думаю, что это было скрытое благословение, - заявил глава Белого дома. - Я заразился, я слышал об этом лекарстве, и я сказал: "Дайте мне попробовать его" ...и оно сработало просто невероятно".

Какой коктейль давали Трампу?

Как подтвердил личный врач главы Белого дома Шон Конли, первую порцию экспериментального коктейля из моноклональных антител REGN-COV2 президент США получил в пятницу, 2 октября, когда он почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в военный госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона.

В фармацевтической компании Regeneron уточнили, что молекулы, необходимые для коктейля, производятся в клетках яичника хомяка, так называемых клетках "СНО". При этом при производстве препарата применяются и клетки, полученные из эмбриональных тканей человека.

В лабораторных тестах, с помощью которых проверяют эффективность антител, входящих в коктейль, используется стандартизированная группа клеток под названием HEK 293T. Эти клетки были извлечены из почечной ткани эмбрионов, полученных в результате абортов в Нидерландах еще в 1970-х годах.

В течение последних десятилетий эти клетки получили "бессмертие": они продолжают деление в лабораторных условиях. Для создания различных препаратов специалисты также вносят в клетки 293Т генетические изменения и дополнения.

Сейчас, по словам представителей Regeneron, многие лаборатории в США и других странах мира используют клетки 293T для производства вирусных "псевдочастиц", которые представляют собой вирусоподобные структуры, содержащие белок коронавируса. Таким образом проверяется, насколько эффективно различные антитела способны нейтрализовать вирус.

Два вида антител, которые специалисты компании Regeneron использовали для коктейля, прописанного Трампу, прошли тестирование с помощью клеток, полученных от эмбрионов.

Тем не менее, по утверждению представителей фармацевтической компании, готовый препарат не содержит эмбриональных клеток. Более того, использованные клетки в течение нескольких десятилетий находились в лабораторных условиях и подвергались многочисленным изменениям.

"Вы можете формулировать это каким угодно образом, но наборы клеток 293Т, которыми мы располагаем сегодня, не могут считаться частями эмбриональных тканей, и в других препаратах мы также не используем эмбриональные ткани", - пояснила представительница компании Regeneron Александра Боуи.

Администрация против стволовых клеток?

Как утверждают специалисты, еще один препарат Remdesevir, который также получал президент США, был испытан с использованием тех самых клеток HEK 293T.

В своем видеообращении в среду Трамп несколько раз повторил, что по его требованию уже в ближайшее время экспериментальный коктейль от компании Regeneron будет официально одобрен, и доступ к этому препарату будет бесплатным для всех американцев.

"Что касается меня, когда я прибыл (в госпиталь - Би-би-си), я не очень хорошо себя чувствовал. Через короткие 24 часа я чувствовал себя великолепно, - заявил Трамп. - И это то, что я хочу сделать доступным для всех".

Администрация Трампа последовательно выступает за запрещение абортов и прекращение любых исследований с использованием тканей и клеток, полученных этим путем. В прошлом году Белый дом официально запретил специалистам Национального института здравоохранения использовать эмбриональные ткани в своих исследованиях, заявив, что любые заявки на продолжение таких экспериментов будут отклонены.

В январе этого года Трамп стал первым в истории президентом США, принявшим участие в крупнейшей ежегодной демонстрации против абортов в Вашингтоне. За два года до этого, в 2018-м, он также стал первым главой Белого дома, согласившимся выступить на торжественном вечере консервативной политической организации SBA List, которая выступает за запрет абортов.

Тем не менее, сейчас в администрации не считают, что использование экспериментального коктейля для лечения президента как-то нарушило запрет на проведение исследований с использованием эмбриональных тканей.

"Политика администрации по поводу использования человеческих эмбриональных тканей, полученных в результате абортов, для исследовательских целей, не предусматривает запрет на использование тканей, которыми уже располагали (фармацевтические компании - Би-би-си) до введения запрета 5 июня 2019 года", - заявил телекомпании CBS официальный представитель администрации США.

На этой неделе стало известно, что компания Regeneron обратилась в Агентство по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств, попросив в экстренном порядке одобрить препарат REGN-COV2, еще не прошедший третью фазу испытаний.

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